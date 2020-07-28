斷頭殘肢躺排水溝！女兒缺席家庭聚餐　老父「第六感發毛」求助…只等到冷屍

▲比利殺害妻子後丟入排水溝內。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

國外一對夫妻日前回到法國度假，法籍妻子蘿拉（Laure Bardina-Kruger）和美籍丈夫比利（Billy Kruger）原先應該要在離開前與女方家人一聚，但卻無故缺席，家人感到奇怪之下決定報警。警方在機場攔下比利之後，竟在其住宿的渡假村排水溝中，找到已經被半肢解的蘿拉，讓蘿拉的家人相當震驚，更表示：「從未看過兩人吵架」。

根據英國《每日星報》報導，來自於美國布魯克林的潛水教練比利，每一年都會與妻子蘿拉回到法國度假、見家人，然而在上周晚間親友們在一間鄉村餐館聚餐之後，就再也沒有聽聞小倆口的消息，直到比利與蘿拉的餞行餐會，兩人都缺席時，家人才驚覺不對勁，於是報警。

警方表示，接獲報案之後，在機場攔截到比利，而另一批警方則找到了蘿拉的行李，但是卻不見人影，直到在度假村內，發現排水溝竟有蘿拉的屍體，甚至還是半分屍的狀態。比利向警方表示，兩人在爆發口角之後，拿刀刺了蘿拉兩次，導致她身亡。

蘿拉的父親在得知消息之後，心痛表示，在當時女兒沒有出現在家庭聚會時，就知道事情已經完蛋了。據悉，這對夫妻目前住在雅加達，過去有在上海、開羅、夏威夷等地教潛水。

周遭親友得知消息相當震驚，因兩人結婚26年來，「幾乎沒見過他們爭吵、大聲說話」，而夫妻倆有一個兒子，目前已經回到雅加達，對於父母親所發生的事情感到不可置信。

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