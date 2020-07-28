噁哥趁頭痛「強奪13歲妹初夜」搞大肚子　竟想賴帳卻遭「胎兒DNA狠打臉」！

▲少女去看聖誕燈飾慘遭脫褲摸胸性侵。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國曼徹斯特2018年發生一起惡劣的性侵案。一名29歲的男子莫恩（Daniel Maughan）利用「看聖誕燈飾」作為理由，將13歲少女騙到家中，之後加以性侵。未料事後少女竟然懷孕，一開始莫恩一度想要撇清關係，將責任推到少女的「男友」身上，DNA鑑定出爐後，確定就是莫恩的孩子，然而少女的校園生活卻從此變調。

根據英國《鏡報》報導，這名13歲的女孩當時受邀到莫恩家中，不酒之後就感到頭痛，於是決定在沙發上稍作休息，但色心大起的莫恩看到少女體力不支，竟趁機撫摸她、接著把手放在褲子上瘋狂撫摸，更進一步脫褲性侵。

少女當下受到驚嚇，不敢發出聲音，卻感到身體劇烈的疼痛。回想起隔天，少女表示，「我覺得非常噁心，試圖想要讓自己再次入睡，但我沒辦法」，於是找了時間離開。當晚少女原本想要跟朋友訴說，但卻沒有勇氣提起。不久後，少女身體開始出現不適，於是只好硬著頭皮告訴家人，並決定報案。

驗孕結果顯示，少女確實已經懷孕。一開始莫恩被傳喚到案時，矢口否認少女的孩子是他的，並認為應該是「少女的男朋友」的種。爾後DNA檢定報告出爐，確定就是莫恩的小孩，他才百口莫辯。在種種過程之中，少女身心受創，且在校園內已經傳出她懷孕、且不知道孩子的生父是誰。

法官格林（Maurice Greene）憤怒表示，莫恩的舉動已經造成受害者及大的創傷，因為他一個舉動，導致少女的生活變成地獄，「因為學校充滿墮胎一詞，現在她自信全失，這樣的年紀的女孩原本不需要經歷這一切」。

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