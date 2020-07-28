18歲弟拜訪好友「卻被熟女媽勾引」　絲質睡衣肩帶故意滑落…秒吞禁果轉大人

▲男網友不小心跟好友母親激戰，回味無窮。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

熟女的吸引力，往往跟同齡或是年紀較輕的人有所不同。國外一名網友日前在《太陽報》的論壇告解，表示自己因為一個偶然的機會下，與好友的母親同處一室，因過去已經被好友母親的「成熟」吸引好幾次，在事情發生的當晚，看到朋友母親絲質的睡衣滑落瞬間，一切就變得一發不可收拾。

該名男網友在論壇中分享，今年18歲的他，跟同齡的換帖兄弟時常膩在一起，而好友的母親也才34歲，正散發出熟齡女的成熟感，男網友過去本來就相當欣賞成熟的女性，所以對於好友母親默默地有好感。然而好友的母親也很喜歡與年輕人一起玩樂，曾有一次男網友和好友母親開了一個「接近調情」的玩笑，還當場惹的朋友不高興。

男網友表示，「上周原本應該要和朋友一起參加足球練習，然而到朋友家時，是他的母親出來開門，只穿著絲質睡衣的她看起來非常有吸引力」。當時好友的母親表示，「我兒子要去幫他奶奶用網路，所以不會去了」，男網友因此打消前往的念頭，反而接受了好友母親的邀請進到屋內。

好友的母親拿了酒給男網友，接著2人在沙發上非常貼近，開始談論進大學、工作，更問了男網友跟女友是否都是「第一次」。「接著好友母親的睡衣就滑落了，更開口問『要不要靠近一點看』」男網友瀕臨自制力失控的邊緣，最後仍無法控制的擁吻對方。

男網友表示，自己跟好友母親經歷了一場很美好的性愛，但罪惡感卻在結束後陣陣襲來，他不確定是否應該要與好友坦承「我跟你媽發生關係」。不少鄉民分享後建議，「老兄，我建議就當作夢一場，這說出來連朋友都沒了」、「藏在心裡吧！然後不要再繼續了」。

►東西好好買喔～