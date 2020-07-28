快訊／大馬前首相「貪汙洗錢7重罪」宣判濫權罪成立！　面臨最高20年監禁

▲馬來西亞前首相納吉（中）戴著口罩抵達法庭。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）被控的第一起洗錢案，吉隆坡高等法院法官納茲蘭28日宣判1項濫權罪名成立，其他罪仍在陸續宣判中。納吉若不服，可繼續向上訴庭提出上訴，若上訴庭依然判有罪，還可以向聯邦法院提出上訴。濫權罪最高可被判監禁最多20年、罰款1萬令吉，或不少於賄金的5倍。

大批納吉的支持者身穿紅衣、藍衣，聚集在吉隆坡法庭外，高喊著「hidup bossku」，力挺納吉無罪；還有支持者企圖闖入法院大廳，遭10名鎮暴警察圍堵。《東方網》指出，現場支持者透露，有11輛巴士從全國各地載著支持者，於清晨五點就抵達法院外。

據《美聯社》報導，67歲的納吉以拚經濟、投資與建設國家為由，在2009年創立「一馬公司」與「SRC國際」（SRC International），卻涉嫌於挪用、私吞資金，除了4200萬令吉（約台幣3億元）以外，2011年至2014年也有超過7億美金流入帳戶。

▲馬來西亞前首相納吉（Najib Razak） 。（圖／路透社）



《東方網》整理指出，2018年大選國陣（BN）倒台後，納吉也面臨42項濫權、洗錢及失信控狀。其中涉及挪用SRC公司4200萬令吉的1項濫權、3項貪污以及3項洗錢，是首個在法庭審訊的案件；納吉也是馬來西亞第一位被控上法庭的領導人。

納吉在2018年7月4日和8月8日，被帶上吉隆坡法庭面對7項控罪，今年4月3日正式在高庭開審，在58天的審訊過程中，控方共傳召了57名證人出庭，但納吉始終否認指控。