WHO認「新冠肺炎是最嚴重緊急狀況」　譚德塞再捧：中國控制的非常好！

▲WHO認為旅行限制不是辦法，需要有長遠的防疫策略。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在全球蔓延6個多月，造成1600多萬人確診、65萬餘人死亡，世界衛生組織（WHO）27日在例行記者會上，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「新冠病毒是WHO面臨最嚴重的衛生緊急狀況」，話雖如此但仍稱讚中國，因為遵循防疫守則、政策完善所以抗疫情況相當良好。

根據英國《BBC》報導，目前全球有5種緊急衛生事件，包括伊波拉病毒、茲卡病毒、脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺）、新冠肺炎、豬流感。自一月份以來新冠肺炎已經造成世界經濟停滯、民生生活習慣改變。譚德塞坦言，「新冠肺炎已經改變我們的世界，但它也使人民、社區、國家團結在一起，儘管大家為了抵抗病毒付出巨大的努力，但面前仍有很漫長的路要走」。

而面對各國目前對於旅行限制規則不一，入境方面幾乎都需要隔離14天，譚德塞也表示，「旅行限制並不能解決問題，各國必須採取更多嚴密措施，且證明其有效，不僅僅只是保持社交距離、戴口罩來阻止病毒傳播。」

此外，世界衛生組織（WHO）突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，未來繼續鎖國是不可能的，經濟必須開放、人民必須工作、貿易也將恢復，因此「完善的防疫措施是必須的」，而當大家越了解這個病毒，就能越有效防疫。

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