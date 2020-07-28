孟晚舟律師猛批「美加聯手」欺騙法官　要求公布「原始文件」作證據

▲華為財務長孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

華為財務長孟晚舟引渡案27日在加拿大網路開庭審理。孟晚舟的律師指出，加拿大政府應該公開「完整」文件，因為這些文件可以證明，加拿大當局與美國聯邦調查局（FBI）之間有不正當的合作關係，侵犯了孟晚舟的權利，也欺騙了法官。

根據《衛報》報導，孟晚舟的律師芬頓（Scott Fenton）27日表示，FBI和加拿大情報局交給他們的6份文件中，有許多地方都被經過嚴格塗改，部分資訊完全無法取得，因此要求當局公布完整文件，而這些內容就是美國與加拿大之間濫用程序逮捕孟晚舟的證據。

芬頓說，孟晚舟被正式逮捕之前，在溫哥華機場被海關人員盤問了近三個小時，當時她並不知道自己被指控何種罪名，且護照與手機全被沒收，還被強迫交出密碼，「她從來沒有被告知拘留原因，這完全就是誤導，她上當了。」芬頓指出，這侵犯了孟晚舟的權利，有理由中止引渡。

加拿大檢察官佛瑞特（Robert Frater）反對公開任何文件，且澄清一切都和FBI無關，並指出這一切都是異想天開的推論。加拿大外交官員表示，若是公開文件可能會「加劇美中之間的緊張關係」，並讓加拿大置於危險之中。

►遭控參與美國構陷孟晚舟！匯豐深圳支行被關閉 大陸市場陷「最嚴重危機」

►華為向法院申請「中止引渡」孟晚舟！ 律師批「被當籌碼」：美國誤導加拿大