台股指數創新高　下跌家數卻有「846家」！他擔心：這數據有點不妙

▲台積電帶領台股，早盤攻上13000點。（圖／實習記者方敬攝）

記者施怡妏／綜合報導

台積電美國存託憑證（ADR）今（28）日再飆漲逾12%，帶動台積電早盤跳空大漲再創466.5元新高價，推升台股早盤攻上13000點再寫歷史新頁，指數大漲441點，持續改寫歷史新高。但有網友指出，台股雖然大漲，但是其他中小型股全部下跌，「下跌家數846家，遠遠高於上漲的214家，這個盤是不是有點不妙？」

台股大盤指數創下歷史新高，但除了台積電以外，其他全部都下跌，原PO在PTT上發文，集中市場上漲284點或2.31%，上漲214家，下跌卻有846家，「櫃買跌、金融跌、非電金跌、電子漲，假如台積電開始出貨，其他類股是不是等死阿？這個盤看起來不太妙」。

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貼文一出後，其他網友紛紛在底下留言，「創新高然後8成家數下跌 ，笑死」、「等櫃買跌到季線再來買中小」、「大盤指數在漲，但個股拉回的不在少數」、「持股全跌，都快到停損點了」、「就市場主力錢不夠，只夠拉幾家」、「只要台積電繼續漲，後面中小的風險就越大，建議大家可以開始出場」。

投資達人陳重銘昨日也在臉書發文，「除了台積電，很多股票都是下跌的。」網友們紛紛有感留言表示，「台塑四寶都是跌的」、「扣掉2330台積電貢獻，指數是跌的」、「今天的感觸就是除了台積電外其他都是大便」。此外，聯電近來接單暢旺，昨日與台積電同步走強，並改寫逾12年來新高價，今日開盤漲停。鴻海今日開在77.8元，下跌0.26%；大立光（3008）以3835元開出，上漲0.52%。