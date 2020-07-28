　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股指數創新高　下跌家數卻有「846家」！他擔心：這數據有點不妙

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 台積電早盤帶領台股早盤攻上13000點，投資人觀察中。（圖／實習記者方敬攝）

▲台積電帶領台股，早盤攻上13000點。（圖／實習記者方敬攝）

記者施怡妏／綜合報導

台積電美國存託憑證（ADR）今（28）日再飆漲逾12%，帶動台積電早盤跳空大漲再創466.5元新高價，推升台股早盤攻上13000點再寫歷史新頁，指數大漲441點，持續改寫歷史新高。但有網友指出，台股雖然大漲，但是其他中小型股全部下跌，「下跌家數846家，遠遠高於上漲的214家，這個盤是不是有點不妙？」

台股大盤指數創下歷史新高，但除了台積電以外，其他全部都下跌，原PO在PTT上發文，集中市場上漲284點或2.31%，上漲214家，下跌卻有846家，「櫃買跌、金融跌、非電金跌、電子漲，假如台積電開始出貨，其他類股是不是等死阿？這個盤看起來不太妙」。

請繼續往下閱讀...

貼文一出後，其他網友紛紛在底下留言，「創新高然後8成家數下跌 ，笑死」、「等櫃買跌到季線再來買中小」、「大盤指數在漲，但個股拉回的不在少數」、「持股全跌，都快到停損點了」、「就市場主力錢不夠，只夠拉幾家」、「只要台積電繼續漲，後面中小的風險就越大，建議大家可以開始出場」。

投資達人陳重銘昨日也在臉書發文，「除了台積電，很多股票都是下跌的。」網友們紛紛有感留言表示，「台塑四寶都是跌的」、「扣掉2330台積電貢獻，指數是跌的」、「今天的感觸就是除了台積電外其他都是大便」。此外，聯電近來接單暢旺，昨日與台積電同步走強，並改寫逾12年來新高價，今日開盤漲停。鴻海今日開在77.8元，下跌0.26%；大立光（3008）以3835元開出，上漲0.52%。

除了台積電 很多股票都是下跌的

不敗教主-陳重銘發佈於 2020年7月26日 星期日

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
台女長灘島「一條線」瘋傳身分被揭露　怒告求償180萬
里長集資40萬「中獎金額」出爐：繼續簽或捐出去
泰移工確診！　台灣匡列189接觸者「1人有症狀」住院隔離中
泰移工「在台2年半」返國確診　公司160接觸者初步狀況出爐
快訊／再增5例境外移入「分別來自菲律賓、香港」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

5分鐘搞懂ETF！指數股票型基金4大優勢一次看：適合「預算低」的新手

台股指數創新高　下跌家數卻有「846家」！他擔心：這數據有點不妙

快訊／18縣市大雨特報來襲！新竹縣、嘉義縣列一級淹水警戒

科技部跨部會打造「未來科技館」　擴大參與台灣創新技術博覽會

培育跨域職能　東吳大學與台灣微軟攜手推動「前瞻人才培育計畫」

「萬三」得而復失，台股小跌收12586點　成交量3432億元創新高

疫情加速亞洲企業數位化！　滙豐：善用戰略抵禦外部衝擊

全台薪資新竹第一高　「第二名」曝光贏過六都

辜家第六代誕生！辜仲諒升格當阿公...喜獲「小男丁」孫超開心

傳立媒體台灣新任董事總經理Sumeet Parab就職

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

5分鐘搞懂ETF！指數股票型基金4大優勢一次看：適合「預算低」的新手

台股指數創新高　下跌家數卻有「846家」！他擔心：這數據有點不妙

快訊／18縣市大雨特報來襲！新竹縣、嘉義縣列一級淹水警戒

科技部跨部會打造「未來科技館」　擴大參與台灣創新技術博覽會

培育跨域職能　東吳大學與台灣微軟攜手推動「前瞻人才培育計畫」

「萬三」得而復失，台股小跌收12586點　成交量3432億元創新高

疫情加速亞洲企業數位化！　滙豐：善用戰略抵禦外部衝擊

全台薪資新竹第一高　「第二名」曝光贏過六都

辜家第六代誕生！辜仲諒升格當阿公...喜獲「小男丁」孫超開心

傳立媒體台灣新任董事總經理Sumeet Parab就職

被列黑心海鮮客戶名單　台北喜來登、晶華、國賓：未使用鮮德產品

桃園「迷你肉圓」只要8元！圓滾滾外型晶瑩剔透…搭配骨仔肉湯香氣逼人

「防止總統擴權！」江啟臣：儘速進行修憲總體檢　落實權力分立制衡

4百元有找爽嗑肉！「蘭嶼版芭達雅」燒烤吃到飽　眺望藍海＋夕陽太享受

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

台女星「晚上洗衣服」遭日本尪痛罵！　回娘家委屈訴苦…媽1招反擊幫出氣

5分鐘搞懂ETF！指數股票型基金4大優勢一次看：適合「預算低」的新手

跟進美、印　日議員聯盟提議限制TikTok：防資訊洩漏

紐西蘭暫停與香港引渡協定　陸：立即改弦更張！

台股指數創新高　下跌家數卻有「846家」！他擔心：這數據有點不妙

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

財經熱門新聞

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

威力彩15.6億　獎落台北大安、南投竹山

威力彩31億獎號出爐　史上最高獎金來了

台北開出15.6億　彩券行老闆娘曝蝙蝠預兆

全台薪資新竹第一高　第二名贏過六都

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

辜家第六代誕生　辜仲諒升格當阿公

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

快訊／台股早盤漲逾400點　指數突破13000點大關

威力彩衝31億！「4次20億頭獎」2區都開這兩碼

台積電早盤飆漲停！台股指數突破13000點大關　持續改寫歷史新高

更多熱門

相關新聞

「萬三」得而復失，台股小跌收12586點　成交量3432億元創新高

「萬三」得而復失，台股小跌收12586點　成交量3432億元創新高

台股今 (28) 日在國際熱錢簇擁下，由台積電領軍上攻，激勵指數跳空開高大漲363.42點，盤中一度觸及13028點，終場指數小跌1.57點，收12586.73點，成交量3432億元，創史上最大成交量。

台股大漲肇因「美中新冷戰」

台股大漲肇因「美中新冷戰」

富邦科技七成都買台積電　今衝破百元價位「ETF第二檔新貴！」

富邦科技七成都買台積電　今衝破百元價位「ETF第二檔新貴！」

影／市值一度突破12兆！　台積電正式躋身全球10大企業之列

影／市值一度突破12兆！　台積電正式躋身全球10大企業之列

台積電早盤飆466.5元新天價！台股衝上13000點關卡

台積電早盤飆466.5元新天價！台股衝上13000點關卡

關鍵字：

股票台積電台股上漲財經

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面