台積電早盤飆漲停！台股指數突破13000點大關　持續改寫歷史新高

記者王曉敏／台北報導

在國際熱錢簇擁下，台股昨（27）日盤中一度觸及12686點，突破30年來高點。台股今日以12951點開出，上漲363點；早盤持續上漲逾400點，指數突破13000點大關，持續改寫歷史新高。

▲台積電早盤帶領台股早盤攻上13000點。（圖／實習記者方敬攝）

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英特爾擬轉向委外代工，市場看好台積電可望受惠。台積電（2330）昨日攻上漲停，台積電ADR（美國存託憑證）周一再飆漲逾12%。今日開在464元，上漲9.31%；早盤飆上漲停466.5元。

其餘美股掛牌台股ADR周一皆表現亮眼，日月光控股ADR上漲5.97%，聯電ADR則大漲逾15%。聯電（2303）近來接單暢旺，昨日與台積電同步走強，並改寫逾12年來新高價，聯電今日開盤漲停。

鴻海（2317）今日開在77.8元，下跌0.26%；大立光（3008）以3835元開出，上漲0.52%。

美國6月耐用品訂單月增7.3%，優於華爾街預期，而而美國亞利桑那州等地疫情出現緩和跡象，再為市場作多情緒帶來提振。美股四大指數周一均漲收，大型科技股表現尤其亮眼，包括亞馬遜、臉書、微軟及Google母公司Alphabet皆有1%以上漲幅，蘋果則上漲2.37%。

美股周一表現，道瓊工業指數上漲0114.88點或0.43%，報26584.77點；標普500指數上漲23.78點或0.74%，報3239.41點；那斯達克指數上漲173.09或1.67%，報10536.27點；費城半導體指數上漲65.91點或3.23%，報2104.62點。