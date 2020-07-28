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「天才IT大臣」唐鳳登日版富比世封面　暢談學運和公民科技

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▲▼唐鳳登日版富比世封面。（圖／翻攝自Twitter「@forbesjapan」）

▲唐鳳登日版富比世封面。（圖／翻攝自Twitter「@forbesjapan」）

文／中央社記者楊明珠東京27日專電

被日媒喻為天才IT大臣的行政院數位政務委員唐鳳登上雜誌富比世（Forbes）日本版最新一期封面。內容介紹她談太陽花學運，及這場學運對公民科技社群發展的影響。

富比世日本版的記者上個月初，想邀請唐鳳接受專訪，唐鳳上個月15日寫電子郵件回應同意接受採訪。報導指出，唐鳳每早上班忙於公務，看起來是樂在工作中。目前台灣的公共服務相當革新，總統盃黑客松活動從2018年舉辦以來，每年舉辦，參加者提出許多巧思。

報導指出，原本是市民黑客的唐鳳於4年前35歲那年就任數位政委，她從事公職的契機要追溯到2014年春天的那場太陽花學運。

當年3月18日台北市立法院周邊湧進大批以大學生為主的民眾，當時國民黨執政，立法院內政委員會完成「海峽兩岸服務貿易協議」的審議後要提交院會強行通過，民眾衝入立法院。當時的媒體報導，民眾不知法案內容，對於決策黑箱作業大感不滿。

唐鳳當時原本是程式設計師，與美國矽谷的團隊與企業採遠距工作方式，但她覺得這場學運非同小可，於是寫訊息給同事說：「我要去立法院，工作要請假2週。」她是與市民團體g0v零時政府的成員數百人協助佔據立法院的民眾設立直播系統。這場太陽花學運大約在3週後落幕，堪稱和平順利。

唐鳳受訪時表示，佔據立法院的行動成功，不僅是抵抗而已，各方的意見能獲得整合，是一場很好的學運。學運後，民眾的意識也起了變化。

她表示，以前對年輕人而言，政治是政治人物在做的事，但太陽花學運後，採取政治性行動、關心政治變得「很酷」，她覺得街頭上的50萬人對於服貿這樣的爭議能形成共識，算是做出了些貢獻。

對台灣的公民科技社群而言，太陽花運動帶來一大轉機。唐鳳參與的g0v零時政府是2012年她與好友高嘉良共同發起的，致力於推動「開放政府」，讓政府資料開放透明，使得對同領域感興趣的民眾可一同討論。

她表示，在太陽花學運前，她和好友們所建立的公民科技社群頂多約一萬有人關注，但太陽花學運期間約有50萬人關注，目前g0v零時政府已有1000萬人在利用，這如同在數位界建橋鋪設高速公路一般。

2014年12月，當時的政務委員蔡玉玲主動向g0v零時政府黑客松提出線上法案討論平台，希望藉此提升行政部門的效率，並讓公務員理解新世代思維與工作模式，之後唐鳳與其他11名g0v零時政府志工合作，推動虛擬世界法規調適交流平台vTaiwan的開發工作。

2016年1月總統大選，國民黨敗選，民進黨候選人蔡英文當選為總統。蔡玉玲卸任後，蔡英文政府找唐鳳擔任行政院數位政委。

1996年唐鳳15歲那年注意到網際網路的世界，她認為當時的教科書內容過時，於是告訴老師她要輟學，在網路上學習。

現在身為數位政委的唐鳳建立類似vTaiwan的一個公共服務平台開放政府聯絡人（Participation Officers, PO）制度，找各部會聯絡人集思廣益或者率領中央政府官員、地方自治體直接下鄉或到偏鄉舉辦「社會創新之旅」聽取地方上的意見。

報導說，今年在防疫過程中，唐鳳曾打電話到衛生福利部疾病管制署的免費防疫專線1922建議說：「因有小學生戴粉紅色口罩在學校被欺侮，明天大家就戴粉紅色口罩吧。」結果，隔天部長們真的戴上粉紅色口罩。唐鳳覺得這樣很有意思，大家都快樂。

唐鳳在受訪的最後說出她喜歡引用已故加拿大詩人Leonard Cohen名言：「萬物都有裂縫，所以光才進得來」（There is crack in everything. That's how the light gets in.）。她認為世上並非完美無缺，人類的行動有時會破壞生態，自然界與人的世界的結構性的問題可一同處理。

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