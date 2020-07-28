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馬林魚14人染疫2比賽延期！　大聯盟憂多人缺陣影響整個賽季

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▲▼馬林魚主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚主場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約27日專電

美國職棒大聯盟因疫情縮水的賽季展開5天就陷入危機。邁阿密馬林魚隊爆發群聚感染，至少14名隊職員中鏢，導致今天兩場賽事延期，充分展現疫情期間球團征戰各城市的風險。

馬林魚上週末作客費城與費城人隊進行3連戰，26日賽前，球團得知原訂當天先發的投手尤瑞尼亞（Jose Urena）等4名球員確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。馬林魚球團謹慎起見，決定賽後全隊待在費城，等待更多篩檢結果出爐。

紐約時報引述知情人士說法報導，馬林魚隊12名球員與2名教練新型冠狀病毒篩檢呈陽性反應。大聯盟宣布，馬林魚原訂今晚在邁阿密迎戰巴爾的摩金鶯隊的主場開幕戰延期。

費城人主場市民銀行球場（Citizens Bank Park）客隊休息室雖徹底消毒，但為求慎重，費城人原訂今晚迎戰紐約洋基隊的賽事一併順延。

根據大聯盟聲明，兩場賽事延期之際，大聯盟進行更多新型冠狀病毒篩檢，參與馬林魚客場之旅的隊職員在原地自主隔離，等候篩檢結果出爐。

馬林魚隊執行長吉特（Derek Jeter）透過聲明表示：「歷經成功的春訓2.0，我們踏上客場之旅並離開邁阿密，如今遭遇挑戰。延後今晚的主場開幕戰是確保我們一起停下腳步，嘗試充分掌握狀況的正確決定。」

經過疫情波折，大聯盟賽季延後近4個月開打，每隊例行賽從162場縮水成60場。儘管制定大量防疫規定，大聯盟官方害怕單一球隊爆發群聚感染進而威脅整個賽季的惡夢仍成真。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）7月初接受電視節目專訪時說：「如果有一、兩隊多人染疫而長期無法出賽，陣容殘缺不堪，對賽事可能產生極大衝擊，屆時我們必須仔細思考該怎麼處理。」

大聯盟原本考慮打造「泡泡聯盟」，各隊集中在亞利桑那、佛羅里達州訓練基地，在與外界隔絕的環境中展開新賽季，但遭洛杉磯天使隊楚勞特（Mike Trout）等球星反對而作罷。大聯盟最終改採傳統主客場交錯賽程，仰賴密集病毒篩檢掌握隊職員身體狀況。

華爾街日報報導，流行病學家指出，大聯盟難以取得新型冠狀病毒快篩試劑，導致防疫措施存有漏洞。

大聯盟球員每兩天須接受病毒檢測一次，位於猶他與新澤西州的實驗室48小時內回報結果，但球員在等待結果出爐前不必接受隔離，可照常訓練與出賽。華盛頓國民隊球星蘇鐸（Juan Soto）上週確診前持續隨隊訓練，所幸隊上沒有傳出更多確診案例。

夏季集訓期間，大聯盟球團待在各自主場，新增染疫隊職員人數極少，23日賽季展開後情況大不相同。馬林魚隊總教練馬丁利（Don Mattingly）26日坦言「客場征戰感覺恐怖多了」。

新賽季第2週就首次因疫情延賽，不僅打亂賽程，球員心態也可能受影響。賽季展開前，舊金山巨人隊波希（Buster Posey）顧及家人健康而宣告本季不打，馬林魚隊爆發群聚感染後，不排除更多球員跟進，寧可自保也不要冒險出賽。

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