英國首例！喵星人蹭染疫鏟屎官「中鏢」　專家澄清人傳動物真相

▲英國一隻寵物貓經飼主傳染2019冠狀病毒，人貓皆已痊癒。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球排名第九染疫大國的英國，累計30萬1705例確診、4萬5844死，一度成為疫情風暴中心，如今危機尚未解除，更傳出該國首隻寵物貓確診2019冠狀病毒（COVID-19）。儘管如此，專家澄清這並不代表病毒已經發展成人傳動物，寵物貓確診僅是罕例。

根據英國BBC報導，該隻寵物貓是經由飼主傳染，檢驗後確診2019冠狀病毒，不過一人一貓現在都已康復。英國首席獸醫官密德米斯（Christine Middlemiss）表示，此為罕見案例，被感染的寵物貓僅出現部分輕微的症狀，而且在數天內就恢復健康。

「並沒有證據顯示寵物是直接遭受人類傳染」，密德米斯表示，「我們會持續嚴密監視這類情況，若情況有變，我們也會更新飼主的防疫指引。」英國公共衛生部健康保衛主任朵優（Yvonne Doyle）建議，平常應盡量多洗手，包括觸摸動物前後都應盡到基本手部清潔。

目前已經動物若接觸過確診病人，體毛將可能攜帶相當量的2019冠狀病毒。科學家早前發現，一名私人獸醫曾感染貓疱疹病毒，但樣本數裡也驗出含有2019冠狀病毒。

事實上此前類似寵物確診新冠病毒的事件已在多國和地區方向，美國、歐洲、中國、香港等地，但比例極少且症狀相當輕微，尚不足以證明2019冠狀病毒已進化人能由人傳動物。