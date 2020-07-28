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國安顧問歐布萊恩確診新冠肺炎　經濟顧問庫德洛爆：感染源來自女兒

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▲▼白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在當地時間27日，確診新冠肺炎（COVID-19），感染源疑似來自一場家庭聚會。對此白宮經濟顧問賴利•庫德洛（Larry Kudlow）推測，歐布萊恩的感染源來自女兒。

根據CNN報導，庫德洛表示，「上周五我確實和他（歐布萊恩）說過話，我相信是他的女兒先生病了，而我今天還沒跟他對話，所以我無法確定報紙上的那些內容，但我認為這是正確的」。

▲▼ 美國媒體CNBC資深評論員庫德洛（Larry Kudlow）確定出任國家經濟委員會（NEC）主席及總統經濟政策助理。（圖／路透社）

▲ 庫德洛（Larry Kudlow）聲稱，歐布萊恩是被女兒傳染的。（圖／路透社）

根據《彭博社》報導，知情人士透露，歐布萊恩前陣子正在度假，經歷了一段與家人拱處的時光，也就是在這段時間染病。經濟顧問庫德洛也說，是歐布萊恩那位已經上大學的女兒先得病的。

另一位知情人士也透露，歐布萊恩自從度假回來之後，還沒有跟美國總統川普見過面，自從確診的了之後，他都隔離在家裡用電話完成大部分的工作，包括歐布萊恩在內的國家安全委員會（NSC）高級官員，每天都必須接受病毒檢測。

白宮發表聲明表示，川普和副總統彭斯（Mike Pence）並沒有任何接觸風險。

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