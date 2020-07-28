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日本振興國旅受疫情干擾　東京晴空塔、京都清水寺…4天連假景點未見人潮

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▲▼日本東京一名攜帶行李箱的旅客通過車站剪票口。（圖／路透）

▲日本東京一名攜帶行李箱的旅客通過車站剪票口。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京27日專電

日本武漢肺炎疫情 有再度升溫情況，日本政府22日起推出振興國內旅遊的 Go To Travel（去旅行）優惠方案，但調查顯示23至26 日的4天連假中許多觀光景點遊客比疫情發生前還少。

日本經濟新聞報導，docomo Insight Marketing公 司（位於東京都港區）根據位置資訊調查23至26日四天下午3時左右的平均滯留人口。

結果顯示，東京知名的景點東京晴空塔周邊的滯留人口比疫情發生前的週末少14.6%。6月底前一度出現觀光客回流的傾向，但7月持平。

往年假日有很多東京人喜歡去靜岡縣的熱海市，但 23到26日的下午3時左右，熱海車站周邊的平均滯留人口比疫情發生前少15.8%。

關西地區的遊客流量也不熱絡，京都府的清水寺周邊23至26日下午3時左右，滯留人口比疫情發生前少12.5%、奈良縣的奈良公園周邊減少10.4%。

不過，日本政府的振興國旅Go To Travel優惠方案 ，有些民眾喜歡用於住宿單價較高的高級大飯店或高人氣旅館。星野度假村公司（長野縣輕井澤町）7月的4天 連假房間幾乎客滿，8月中旬的盂蘭盆節連假期間也幾 乎被預約客滿。

報導說，有不少中小企業沒能雨露均霑受到振興國旅方案的好處。富山縣南礪市的一家旅館4天連假當中客人住房僅占所有客房的一成。旅館員工沮喪地表示， 往年盂蘭盆節連假期間幾乎都被團客預約客滿，但疫情發生後，團客紛紛取消。

今後這家旅館打算與觀光協會等合作，發行當地人可使用的回數券，招攬當地遊客。

原本日本政府的振興國旅優惠方案是希望日本民眾能多移動到他縣市、促進住宿、購買伴手禮、多消費餐飲等以活絡觀光區的經濟，但最近每天單日確診病例增加數超乎預期，可能引發民眾顧慮。

大阪府確診病例24日單日新增149例；愛知縣23日單日新增97例，創當地單日新增的新高紀錄。

千葉縣內的一家旅館人員內心五味雜陳，他們表示 ，顧客不上門的話，經濟會變差，但顧客上門的話，又擔心疫情可能擴大。雖然這家旅館徹底做好防疫措施， 包括量體溫、以酒精消毒等，但不保證可防止感染。

因為東京單日新增確診病例多，疫情沒減緩，所以日本政府的振興國旅優惠方案排除東京。東京人如果到東京以外的地區旅遊的話，很在乎周遭人的眼光，據悉有部分東京人租借千葉縣車牌的車子出遊。

人潮的移動對醫療體制不足的離島將帶來大風險。 像是鹿兒島縣最南端的與論島（位於與論町）22日起陸 續有確診病例。人口約5200人的小鎮，確診病例已有36 例。與論島以白沙灘及透明度高的海水聞名，是奄美群島當中最靠近沖繩縣的島嶼，每年約有5萬名遊客造訪 。

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