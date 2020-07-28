波特蘭「裸體雅典娜」…抗議警察對付示威者　真正身分曝光了

▲波特蘭裸體雅典娜抗議警方暴力執法。（圖／翻攝自Twitter／DonovanFarley）



記者王致凱／綜合報導

美國俄勒岡州波特蘭反種族主義示威持續，先前曾有一名女子赤裸身體坐在大馬路上對抗鎮暴警察引發熱議，又被暱稱為「裸體的雅典娜」。該名女子26日受訪時透露，他對警方擺出「戰士」般姿態感到不滿，因此臨時起意裸身抗議。

綜合外媒報導，該名自稱名叫珍（Jen）的女子接受播客Unrefined Sophisticates訪問時表示，她是一名30多歲性工作者，當時看見聯邦幹員和警察站在對面，「兩腳張開與肩同寬，雙臂併攏挺胸，擺出戰士般的姿勢」，頓時感覺到憤怒。

她說，她當時請同伴保管她的衣物，接著渾身赤裸上前對抗警方；她形容當下「既平靜又感覺到害怕」，有如身處在暴風眼一樣。她又補充說，裸體就是她表達政治訴求的方式。

她解釋，她只是想在警察面前展現出脆弱的一面，當時在場的都是手無寸鐵的示威者，「我只想讓他們看看他們開火的對象都是什麼人。」至於網路瘋傳的坐姿照，她解釋是有警員朝他腳部發射不明物體，她才會坐成照片中的姿勢。

波特蘭反種族主義示威始於5月底發生的非裔男子喬治•佛洛伊德之死，當地已經連續超過50天發生示威，幾乎每天都有「黑人的命也是命（BLM）」示威者上街抗爭；若將全美所有城市的示威活動都納入統計，則美國已經連續60天發生抗議活動。

當局正在調查波特蘭市中心抗議活動附近發生的槍擊事件；波特蘭警方證實，已經有2人於事發後被拘捕到案，其中一人受傷住院，但沒有生命危險。

雖然俄勒岡州對公開場合赤裸身體的法規非常寬容，但在波特蘭市，若為了引起公眾注意而故意在公共場合裸體的行為仍屬於非法。

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