中信金「家．如常」影片記錄防疫過程藏洋蔥　1個月觀看數破千萬！

▲中國信託品牌形象影片「家‧如常」觀看數破1,100萬，記錄台灣民眾對抗疫情的樣貌，感動海內外。（圖／中國信託提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，中國信託上（6）月推出「家‧如常」品牌形象影片，以台灣民眾的一日揭開序幕，記錄下防疫期間如常的生活，上映短短1個月總觀看數已飆破1,100萬次，其中包括海外23個國家及地區逾230萬次的觀看次數，成功吸引海外華人及外國民眾共鳴。

中信金控行政長高人傑表示，防疫至今近8個月，許多影片都記錄台灣人的努力，「家‧如常」不同之處是強調歷史縱深，發掘台灣防疫有成的精神，正是源自於台灣50年來屢次克服挑戰的實力。

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高人傑指出，製作團隊搭景重現1970年代台灣民眾生活情境，今昔交錯對照退出聯合國、與美國斷交、對抗SARS等事件，真實刻劃出台灣民眾屢經磨練後展現出的齊心防疫能量，儼然是濃縮版穿越時空的紀錄片，你我都是這部紀錄片中的主角。

▲這支影片搭造早年台灣街景、還原1970年代台灣退出聯合國等重大歷史事件，凸顯出台灣被世界孤立卻堅毅不拔的精神。（圖／中國信託提供）

「看完影片，我很想分享給更多外國人看！」網紅吳鳳、小貝及Iku老師皆是長期居住在台灣的外國人，比起國外家鄉嚴重的疫情，他們在分享影片時都表示，台灣人面對困難時，如家人一般的互助最令人感動，慶幸自己在台灣受到很好的照顧。

此外，這支影片吸引來自香港、越南、馬來西亞、印尼、美國、加拿大、日本等海外23個國家和地區的網友觀看與留言，特別在YouTube上有近4成的觀看是來自海外，同時回應網友意見，製作英語、日語版本，讓大家能夠分享給國際友人。

很多在海外打拚的台灣人、或是住在台灣的外國人也都感動留言，「在國外真的好想回家，整個爆哭」、「在遙遠的土耳其以身為台灣人為傲，防疫措施名響國際」、「我是一個外國人，可是看了這個影片之後，我很感動，談灣一直都很認真做防疫，還有幫助很多國家，我愛台灣♥」；海外網友紛紛留言鼓勵台灣，如菲律賓粉絲留言「Shie shei Taiwan（謝謝台灣）」、新加坡粉絲讚美「台灣的防疫真的做得相當地好」，透過「家‧如常」品牌形象影片，台灣與世界的距離更近了。

中國信託今年品牌形象影片「家‧如常」，刻劃2,300萬人在疫情下感動全世界的原因，再次擴大「家人」的意涵，彰顯We are family品牌精神，而2019年品牌形象影片「Home Run Taiwan 轟吧！台灣」拍攝出中華代表隊選手接受嚴格訓練心路歷程，也寫下佳績，近期勇奪亞太媒體《Campaign》雜誌舉辦的亞洲公關大獎（PR Awards Asia）「體育行銷類─銀獎」殊榮，為台灣首家榮獲「體育行銷類」獎項的金融機構。