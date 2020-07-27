慎防紅色供應鏈超車！　鴻海「老神在在」沉穩以對

▲左起為鴻海董事長劉揚偉、立訊董事長王來春。（合成圖／鴻海提供、翻攝微博）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）近日股價持續走弱，今（27）日收盤價來到78元，跌幅2.5%。市場解讀，股價衝擊主要受立訊日前宣布收購緯創子公司的江蘇、昆山代工廠，恐搶食蘋果iPhone組裝大餅等消息衝擊。但據業內人士透露，面對紅色供應鏈步步緊逼，鴻海早在一年前就設立專責小組因應，加上既有組裝技術優勢及20年來與客戶合作積累的互信，可說是「老神在在」沉穩以對。

蘋果為降低採購成本，向來在供應鏈策略採取扶持多家廠商競爭模式，市場盛傳蘋果扶植立訊消息不斷，鴻海董事長劉揚偉針對類似消息，強調過鴻海不擔心任何的挑戰，面對競爭就是跑得更快、拉大差距，讓對手追不上。

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不過，為搶攻蘋果訂單，立訊近來動作頻頻，先是收購緯創子公司江蘇、昆山代工廠，隨後又釋出股份，讓緯創取得0.81%股權，和碩也加碼投資立訊至累計持股0.57%，形成立訊、緯創、和碩結盟態勢。

「立訊將成為第二個鴻海」的消息，衝擊鴻海股價持續走弱，業內人士透露，鴻海其實早有充分掌握，而且早在一年多前，內部就已經建立相關因應的專責小組，全面調查競業對手的詳細資料，而立訊就是重點對象之一。

另一方面，就技術端而言，業內人士分析，鴻海在電子代工領域規模，從廣度、深度來看都不是其他同業能望其項背；鴻海不僅在全球電子代工市佔率超過四成，代工規模比第二名到第六名加總起來還要多，其專業工程師團隊，不論是材料研發、產品設計、生產製造的高階技術人員，也是遠遠大於其他同業的總和，短期內沒有其他對手能夠複製，垂直整合能力也是對手無法跟上的。

除掌握對手資訊與技術優勢，在客戶關係方面，業內人士指出，鴻海跟多數主要客戶都有超過20年以上的夥伴關係，並與客戶一起成長，這樣長時間的合作默契，並非一朝一夕就能建立起來，再加上鴻海具有規模經濟的優勢，光是在世界各地布局的組裝代工廠，所累積領域知識（domain knowledge），便是對手難以撼動的存在。