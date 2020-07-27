台積電專屬溝通平台運作順暢　王美花：產業用電能見度到2027年

▲台積電。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林淑慧／台北報導

盛夏用電高峰，全台用電量日前創歷史新高，外界關注會否有缺電危機，經濟部長王美花今（27）日以台積電為例指出，經濟部與台積電多年前設有專屬水電溝通平台且運作順暢，針對台商回流的水電需求也在第一線掌握，對於國內產業用電已盤點至2027年，將確保供電無虞。

經濟部長王美花今天舉行上任後首次媒體茶敘，有關國內產業發展、國內外情勢發展變化之快，中美之間緊張關係對台灣的影響，台灣產業如何因應等議題，備受外界關注。

請繼續往下閱讀...

▲新任經濟部長王美花 。（圖／記者湯興漢攝）

王美花表示，針對新增投資及台商回流，每個案子第一關就會詢問用電量，也會掌握其規劃的用電用水情形，確保廠商投資無虞。王美花也說，未來用電在2027年前都盤點完畢。

她並透露，經濟部與台積電早在數年前就已成立專屬溝通平台，由台積電專門高階主管與政府官員組成，包括三奈米等用電需求已充分反應，因此早在二、三年前就超前部署，確保供電量沒有問題。

王美花表示，電力要足夠供應，是基本功，難度也很高，今年7月14日用電量達3780萬瓩創史上新高，但備轉容量還有10.58%，主要來自太陽光電的供應，像是正中午最熱的時候，同時也是用電最高峰，太陽光電貢獻5.6%至6%的容量，讓台電比較不擔心電力供應。

王美花指出，五加二產業的主軸仍將持續，蔡英文總統提到的六大核心產業中，過去針對醫療防疫物資的準備較有著墨，而台灣半導體的供應鏈做得愈完整，就能帶動高階製造。

王美花強調，希望提升為全球最重要的半導體基地，讓國外高階的設備廠、材料廠能來台投資，而政府與台積電間有專屬的水電溝通平台，能即時反應並掌握需求，也希望由台積電領頭將半導體業串接起完整的供應鏈。

►就算爬到樹上！妳還是很美

