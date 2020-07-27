狠拔氧氣面罩！救護車司機討不到3612元　驅趕確診兄弟檔下車

▲印度新冠肺炎疫情目前為全國第三嚴重。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

約翰霍普金斯大學統計指出，全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家前五名分別是美國、巴西、印度、俄羅斯和南非，其中印度累計138萬5685例確診、3萬2063死。印度一個家庭有2名小孩檢驗出確診，父母親試圖出錢請救護車協助移送至國營醫院，卻因為付不出司機要求的高昂車費，而被趕下車。

根據《印度快報》報導，兩名男童分別為9個月大和9歲，在本月24日於兒童健康研究所（ICH）接受檢測時，對於新冠肺炎的檢測結果呈現陽性，他們的父親想請救護車協助移送至6公里外的加爾各答（Kolkata）醫學院附屬醫院，卻被索求9200盧比（約台幣3612元）車錢。

男童們的父親表示，「當司機要求9200盧比的車費時，我告訴他我沒有那麼多錢，便不斷懇求他幫忙，但他不但不願意接受，更進一步拿下兒子的氧氣面罩，並趕車上的母子下車。」

最後，在知情的醫生出手協議下，司機最終允諾以2000盧比（約台幣785元）的車資，協助2名男童移送至加爾各答學院附屬醫院。