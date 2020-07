狠拔氧氣面罩！救護車司機討不到3612元　驅趕確診兄弟檔下車

▲印度新冠肺炎疫情目前為全國第三嚴重。(示意圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

約翰霍普金斯大學統計指出,全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家前五名分別是美國、巴西、印度、俄羅斯和南非,其中印度累計138萬5685例確診、3萬2063死。印度一個家庭有2名小孩檢驗出確診,父母親試圖出錢請救護車協助移送至國營醫院,卻因為付不出司機要求的高昂車費,而被趕下車。

根據《印度快報》報導,兩名男童分別為9個月大和9歲,在本月24日於兒童健康研究所(ICH)接受檢測時,對於新冠肺炎的檢測結果呈現陽性,他們的父親想請救護車協助移送至6公里外的加爾各答(Kolkata)醫學院附屬醫院,卻被索求9200盧比(約台幣3612元)車錢。

男童們的父親表示,「當司機要求9200盧比的車費時,我告訴他我沒有那麼多錢,便不斷懇求他幫忙,但他不但不願意接受,更進一步拿下兒子的氧氣面罩,並趕車上的母子下車。」

最後,在知情的醫生出手協議下,司機最終允諾以2000盧比(約台幣785元)的車資,協助2名男童移送至加爾各答學院附屬醫院。

Ambulance driver 'demands Rs 9200' from #COVID19 patients for 6-km journey in #Kolkata https://t.co/G9oLJv6TfH #WeRIndia pic.twitter.com/2KO9nq84Om