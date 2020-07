康聯-KY董事會通過合併案　10/30終止上市交易、停止公開發行

▲康聯-KY代理發言人朱家玉。(圖/翻攝證交所)

記者姚惠茹/台北報導

康聯-KY(4144)今(27)日在證交所召開重大訊息說明會,由代理發言人朱家玉說明,董事會決議通過與Oceanic World Sub Corp及其百分之百子公司Oceanic World Merger Sub Corp進行反式三角合併,並將向證交所申請終止上市交易、停止公開發行,預計合併基準日為10月30日。

朱家玉表示,康聯董事會決議通過與Oceanic World Sub Corp及其百分之百子公司Oceanic World Merger Sub Corp進行反式三角合併,以康聯為存續公司,Oceanic World Merger Sub Corp為消滅公司,而康聯將在合併基準日成為Oceanic World Sub百分之百持股之子公司。

朱家玉指出,合併案的支付對價為康聯普通股每股新台幣27元,預計在今年9月11日股東臨時會討論合併案,經股東臨時會決議通過後,康聯將向台灣證券交易所申請終止上市交易,並向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行,預計合併基準日為109年10月30日。

朱家玉說明,Oceanic World Sub Corp是康聯董事長William Robert Keller持股100%的Golden Hexagon Investments Limited與其他主要股東Business Enterprise Investments Group Limited、Xin Ping HoldingsLtd.、Cheerful Gold Limited為康聯私有化所設立的控股公司。

朱家玉補充,William Robert Keller考量康聯為一家專注在中國大陸醫療市場、開發專業醫療產品與品牌行銷的生技醫藥公司,聚焦在精神神經、肝炎、心血管、呼吸等領域的藥品開發,但近年來受到中國醫藥改革政策的變化及不確定性影響,整體營運效益不如過往理想。

朱家玉強調,雖然康聯積極轉型調整產品結構,但仍面臨相當程度的挑戰,因此William Robert Keller擬將規劃公司嘗試轉型不同領域的藥品開發,以更進一步調整集團產品結構,惟規劃對於康聯未來將充滿更多的挑戰性與變數,所面臨的風險也更高,投資回收期也較長,所以在顧及其他股東權益及風險的承受力下,擬透過合併案將康聯私有化。