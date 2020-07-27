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前瞻基礎建設台北市僅分到20億元　國發會出面說明原因

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▲▼國發會。（圖／記者邱倢芯攝）

▲國發會針對前瞻基礎建設分配回應。（圖／記者邱倢芯攝）

記者余弦妙／台北報導

台北市長柯文哲今（27）日指出，前瞻基礎建設計畫台北市僅拿到20億元，對此，國家發展委員會也回應，台北市財政狀況較佳，財力級次屬於第一級，且基礎建設完善率也是六都之冠，因此在前瞻基礎建設計畫獲配經費較少。

日前行政院長蘇貞昌南下為高雄市長候選人陳其邁助選時，宣布核定高雄4000億元投資及補助案，這讓新北市長侯友宜直喊「好羨慕」，這也讓六都統籌分配稅遭到外界討論，其中拿到最多的就是台北市437億元。

請繼續往下閱讀...

對此，柯文哲今天也表示，台北市看似拿最多，但其實在前瞻計畫第一期4200億中，北市府僅拿20億元；對此，國發會也特別發出聲明回應，除了中央推動計畫外，地方執行計畫都需有配合款。台北市財政狀況較佳，財力級次屬於第一級，依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，僅捷運系統及鐵路立體化中央才會提供補助，其他建設均無補助。

國發會說，目前台北市的鐵路都已地下化，捷運路網已大致完成領先其他各縣市，，中央均有補助；另外，像外界關心全台高中以下學校裝冷氣政策，台北市也已裝設完成，基礎設施相對其他縣市完善，因此前瞻基礎建設計畫獲配經費較少。

此外，台北市政府提出台北捷運環狀線北環段及南環段、翡翠原水管工程、文化生活圈建設、整建長照衛福據點及建置校園智慧網路等重要計畫，均已納入前瞻基礎建設計畫。

國發會強調，「前瞻基礎建設計畫」中，除重大專案計畫之外，包括水環境、數位及城鄉建設等3類建設項目，執行方式均屬競爭型機制，採取公開透明的評選機制，只要縣市精選能夠突顯計畫效益的案例，透過公平競爭方式，中央都會給予支持，不會獨厚某一縣市與區域。

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