快訊／威力彩買氣爆棚！台彩緊急上修頭獎　最新金額出爐

▲威力彩連47槓，台彩臨時上修預估銷售金額，累積頭獎金額上看31.7億元，吸引不少民眾試手氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩頭獎金額飆高，帶動買氣強強滾，台灣彩券公司今（27）日下午臨時上修預估銷售金額，從原先的18億元調高至21億元，因此頭獎金額將上看31.7億元，吸引不少民眾想試試手氣。

台灣彩券公司表示，依照目前的威力彩買氣，本期銷售量預估21億元，頭獎將上看31.7億元，如今晚開獎一注獨得，將是公益彩券史上單注頭獎最高金額，追平最長47期連摃紀錄。

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台灣彩券公司指出，原先預估本期銷售額約為18億元，頭獎上看31億元，但在高額獎金帶動下，買氣持續增溫，預估銷售金額也跟著放大至21億元，打破威力彩最高單期銷售金額，推升頭獎金額也拉高至31.7億元；然而，過去最高銷售金額於2013年7月18日開獎的威力彩，當時銷售金額寫下18.82億元的紀錄。

另據台灣彩券公司統計，威力彩從2008年上市迄今，頭獎達20億元以上次數僅個位數，其中史上最高頭獎為30.04億元，2015年4月23日在台中市霧峰區金錢櫃彩券行開出，排名第二的是2015年9月14日於台北市士林區飛來發彩券行開出的28.74億元頭獎；至於2013年7月18日桃園市桃園區千百萬彩券行開出的23.62億元，則名列第三。