基米旗下基育瞄準台灣農漁業　攜手海洋大學發展「台灣鯛精準育種平台」

▲基育生技攜手海洋大學發展「台灣鯛精準育種平台」。（圖／基育提供）

記者姚惠茹／台北報導

基米（4195）旗下基育生技今（27）日宣布，攜手海洋大學發展「台灣鯛水產生技產業精準育種平台」，將具有高成長、抗病及耐逆境的台灣鯛基因資訊，透過與國際大廠ThermoFisher合作開發的「台灣鯛生物晶片」，協助種苗繁養殖業者選拔出最佳品種，解決因氣候變遷、新興疾病所造成的產銷失衡問題。

台灣海洋大學水產養殖學系副主任黃章文表示，海洋大學水產養殖遺傳育種研發團隊，跨領域整合新興技術與人工智慧技術，發展出精準育種遺傳資料庫，突破傳統篩選與培育時耗時費力的過程，進而創出具高成長、抗病及耐逆境的水產生物品質。

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▲左起為台灣海洋大學水產養殖學系副主任黃章文、基育生技董事長游卓遠。（圖／基育提供）

黃章文指出，未來透過分子標記與基因體科技平台，輔助選拔與精準育種的遺傳改良策略後的抗逆境與抗病等優良品種，可提升3~5成的存活率，還可減少抗生素使用、提升飼料轉肉率、節省飼料成本等可提高淨產值與經濟價值，並能協助業者進行有效的遺傳管理，取得高規格的養殖種苗認證。

黃章文強調，優良品種可衍生出各種醬油、魚骨粉、含膠原蛋白保養品等台灣鯛副產物，估算可再提升3倍以上的價值，而該平台具有快速獲取基因資訊與高效精準選育的優勢，進一步協助海洋/水產生物的育種與繁殖、疾病預防控制、水產食品安全及海洋生物多樣性保護。

▲海洋大學研發「台灣鯛水產生技產業精準育種平台」。（圖／基育提供）

基育生技董事長游卓遠表示，基龍米克斯生物科技（基米）在整合多項畜產及水產研究計畫成果後，今年正式分割成立基育生技，專注精準農業相關資料庫及應用服務開發，而先前就在2013年與海洋大學合作完成櫻花鉤吻鮭基因解碼案後，展開布局水產經濟物種基因體應用研發。

游卓遠指出，基育生技這次與海洋大學水產養殖學系合作，共同推動「台灣鯛水產生技產業精準育種平台」，而基育生技未來將致力推動精準農業，整合農業大數據及基因資料庫，開發相關檢測技術，落實研發成果應用在重要經濟物種。

▲基育生技董事長游卓遠。（圖／基育提供）

游卓遠強調，基育生技將具有高成長、抗病及耐逆境的台灣鯛基因資訊，透過與國際大廠ThermoFisher合作開發的「台灣鯛生物晶片」，協助種苗繁養殖業者選拔出最佳品種，解決因氣候變遷、新興疾病所造成的產銷失衡問題。

台灣鯛養殖歷史已超過70年，雲嘉南為主要養殖區，其中淡水養殖佔8成以上，少部分為鹹水魚塭，而雄性台灣鯛具經濟價值，根據農業統計年報顯示，2000至2010年間台灣鯛產量從4.9萬公噸至8.3萬公噸，增加68%，平均每年約生產8.1萬公噸，年產值從26.6億元增加至40億元，使得每公噸產值從3萬多元提升至近5萬元。