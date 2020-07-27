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美公布24家「乾淨5G網路」　中華電、遠傳都入列

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▲▼中華電、遠傳入列美國國務院認定的「乾淨5G網路」業者名單。（圖／翻攝自美國國務院網站）

▲中華電、遠傳入列美國國務院認定的「乾淨5G網路」業者名單。（圖／翻攝自美國國務院網站）

記者邱倢芯／台北報導

美國國務院委託了美國戰略與國際研究中心（CSIS）進行了全球電信商的電信設備評估，並列出了24家的「5G乾淨網路」名單；而在這份名單當中，台灣電信業者中華電與遠傳都入列。

根據這份報告中指出，所謂的「乾淨網路」是要能確定該電信商所採用的電信設備，是由可授信任的供應商來提供，以確保關鍵的電信傳輸、雲、大數據分析、行動應用、物聯網，以及5G技術可免受惡意的攻擊；或者是，不會受到包括中國大陸共產黨等專制政府的法外控制。

請繼續往下閱讀...

報告中也指出，而要能被CSIS評選為「5G乾淨網路」的電信商有一個關鍵重點，那就是不使用不可信任的IT廠商（例如華為、中興通訊）的傳輸、控制、運算，或者是儲存設備。

CSIS認為，如此一來即可體現5G乾淨網路的最高安全標準，以防止資訊安全遭受不受信任的高風險設備供應商的破壞。

而根據CSIS這次所公布的5G乾淨網路名單當中，台灣業者就佔了2家，分別是中華電信與遠傳電信；其他國家業者則有，西班牙的Telefónica、法國Orange、英國O2、加拿大Rogers/Bell/ TELUS、澳大利亞Telstra、美國Verizon/ Sprint/AT&T/GCI、日本NTT/KDDI、新加坡Optus、韓國SK/KT、印度Jio、挪威Telenor/ICE、瑞典Telia、芬蘭Elisa，以及波蘭Play。

CSIS也在報告中表示，全球一些大型的電信公司目前也正準備成為擁有「乾淨網路」的電信公司。而像是上述所提及的電信公司，都拒絕使用像是華為這樣的設備商所提供的產品，像是加拿大的3家電信公司都已決定與愛立信、諾基亞，以及三星合作，這是因為加拿大的公共輿論下，絕大多數的聲音都反對採用華為的設備來打在加拿大的5G網路。

不過，在台灣的電信三雄當中，這次僅有台灣大未入列其中；對此，台灣大哥大也指出，該公司係於6月正式完成5G設備採購程序，未及時列入名單應係時間差所致。台灣大已宣佈由諾基亞所提供5G設備，並由Juniper提供傳輸設備，因此符合「5G乾淨網路」要件，消費大眾無須疑慮。

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