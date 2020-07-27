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風險資產現震盪！安聯投信：市場訊息紛雜　債市受惠避險情緒受青睞

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▲▼台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股27日終場大漲284.26點，收12588.3點，創下歷史新高點。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

財經中心／台北報導

市場對美國規劃新刺激方案及疫苗研發進度反應正面，但政治上的不確定也使避險情緒高漲。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周三大債市持續吸金，除新興市場債淨流入資金略有下降外，包括投資級債與高收益債淨流入金額皆較前一周有明顯提升，其中高收益債市淨流入金額更較前一周增加約294%來到39.8億美元，明顯受到資金青睞。

安聯投信指出，美中關係再度緊張，在美國下令關閉中國駐休士頓領事館後，中國也宣布撤銷美國駐成都領事館的設立許可，加上美國新冠肺炎疫情新增確診人數持續攀升，除黃金近期來到每盎司約1900元相對高檔外，5年期美國公債殖利率也在上周來到約0.27%的歷史新低水位，市場避險情緒明顯升高。

請繼續往下閱讀...

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，上周前半市場期待美國新一輪振興經濟措施帶動風險性資產上漲，然在美國新冠肺炎單日確診人數創新高、後半周美中採取強硬手段互關領事館下，兩國關係緊張氣氛升高，風險資產出現震盪，多空雜音持續拉扯市場情緒。

謝佳伶指出，雖疫情高峰期已過，但第二波傳染問題、美國總統大選、美中摩擦等事件與消息仍隨時干擾市場，市場信心可能在重挫後復原的路上呈現兩極擺盪態勢，使得美國公債及其他高度相關的避險政府債券殖利率區間震盪，進而造成相關資產的價格呈現較大幅度波動走勢。

在疫情與政治變數下，謝佳伶表示，美國以較穩健的產業、經濟基本面、強勢貨幣以及相對強勁的貨幣及財政救市政策，仍是全球市場中相對看好的市場。觀察近期美國債市，公債因風險情緒轉換快速價格波動較大，上漲後往往即面臨修正。在邁入下半年後，美林美國政府債券指數本季至7月24日漲幅約0.83%，而美國高收益債券指數同期間反而有約3.86%的漲幅，表現相對亮眼。

謝佳伶指出，美高收因具有供較公債等傳統避險資產較高的票息，且發債企業體質又在全球企業中相對為佳，受到追求穩定收益的投資人喜愛。在挑選相關資產時，若能以低景氣循環產業（如支援服務、電信等）為主，並聚焦相關產業的短天期（約2年左右）、評級較高（B、BB級）的高收益債，有望在受惠於現金流穩定企業債的息收報酬同時，進一步降低存續期間可能受到公債利率震盪的影響，提高資產整體穩定度。

 

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