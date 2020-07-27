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全球股市漲跌互見！安聯投信：地緣摩擦升溫　全球主要股市量能縮減

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▲▼台股今天盤中攻上12502點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。不過，行情後來由紅翻黑，未能持續攻勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電領軍上攻，台股27日終場大漲284.26點，收12588.3點，創下歷史新高點。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

財經中心／台北報導

歐美政府持續規劃刺激方案，但地緣政治及部分經濟數據仍顯嚴峻，全球股市漲跌互見。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除已開發歐洲及亞洲不含日本股市仍有資金淨流入外，全球股市資金多呈現淨流出狀態，市場情緒較前一周相比略轉為保守。

安聯投信表示，美歐各國醞釀新一輪刺激方案，除歐盟就7500億歐元復甦基金達成協議外，美國財政部也預備向國會提出規模1兆美元的刺激方案，包括企業貸款及新一輪現金支票的發放，提振金融市場信心。然而美國最近期初次申請失業金人口攀升，以及美中兩國外交關係再現緊張，也為風險資產帶來震盪。

請繼續往下閱讀...

觀察全球主要股市，歐美地區股市上周走勢震盪，美股四大指數及道瓊歐洲600指數單周皆小幅收黑；亞股方面則除了台灣與印度股市外，其餘主要市場如日本東証、中國A股及港股等也受到地緣政治緊張升溫影響，單周多有不同程度修正。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，觀察近期股債資金流向，可發現在包括疫情可能的第二波發展、美中緊張關係升溫下，全球股市上周多為淨流出狀態，債市則反之迎來資金浪潮，資金流向的轉換充分顯示出了市場風險情緒的快速變化。

謝佳伶指出，在「灰犀牛」潛伏，政經局勢變化劇烈的此時，許多投資人在操作上往往難以根據突發訊息快速挪移資金，若在投資時明顯押於某一特定資產，在市場反應完利空後往往可能落入追高殺低的情境。

對此，謝佳伶建議，此時投資策略應納入包含股債混合的多重資產，以當中成長股、高息債的不同特性，捕捉市場在情緒轉佳時的上漲，並以穩定息收在市場震盪時做為整體資產的緩衝。

謝佳伶表示，如此包含不同特性資產的投資組合，除可省卻整天盯盤，頻繁挪移資金進出市場的麻煩外，若可進一步布局於全球相對強勢、基本面穩健的市場如美國資產時，長期下來也有望跨越短線多空起伏，多元參與不同資產成長，並避開特定資產的單一風險，值得投資人關注。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管近期美中兩國在外交上磨擦升溫，短線獲利了結賣壓趁勢出現，使得過去波段漲幅較大的族群成為調節對象；但整體來看，由於資金豐沛，科技相關產業的正向展望仍未改變，且目前盤面資金輪動狀況仍屬健康，台股後市仍偏正向。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管部分族群在市場上豐沛資金的推動下評價面已來到相對高點，但因資金行情短期內應仍將持續，未來能見度相對較高的族群如科技及電子類股上游族群等，預估將持續受到資金青睞。在觀察指標方面，建議可留意重要企業的未來展望、美中衝突及疫情後續發展狀況，作為投資布局時的參考。

 

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