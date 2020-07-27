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0050突破百元該怎入場？專家道兩關鍵：「買黑不買紅」與「定期定額」

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▲2017年Q1壽險業海外投資比重創歷史新高（圖／達志／示意圖）

▲0050收盤與盤中價雙雙創歷史新高。（圖／達志圖庫）

記者陳心怡／台北報導

受到台積電大漲影響，國民ETF「元大台灣50 」0050今天漲4.8%，收盤價來到103.3元，盤中為103.55元，7月27日收盤與盤中價雙雙創歷史新高，不論盤中或收盤皆為目前市場唯一達三位數的ETF。

法人分析，0050與台股大盤連動性高，不論自台股基本面、國際資金面來分析，台股長線仍具支撐力，0050也將連帶受惠，且表現可望優於大盤，且0050精選台股之優質龍頭企業，更具領漲抗跌特性。

請繼續往下閱讀...

專家表示，全球資金充沛，國際資金都欲尋找適合的投資標的，台股兼具「高殖利率」與「高修復力」之雙高優勢，將受資金追捧，建議投資人可選擇符合「高殖利率」、「優質」之龍頭標竿企業。

0050擁息收，同時兼具未來成長性，專家建議空手者欲投資可把握兩關鍵：「買黑不買紅」與「定期定額」。

台灣首檔ETF「元大台灣50 ETF」（0050）成立於2003年6月25日，不僅是現今規模最大、最具代表性的ETF，更是唯一一檔價格突破百元的ETF，0050受益人數6月底達17萬人，今年以來增83.39%。7月24日規模達1131.83億元，今年以來增70.92%。

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