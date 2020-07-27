博錸癌症檢測試劑攜手MSB進軍美國　再深化合作新冠肺炎檢測試劑

▲博錸生技研發團隊。（圖／博錸生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

博錸生技（6572）今（27）日宣布與美國MSB（Menarini Silicon Biosystems, Inc.）簽約供應癌症相關檢測試劑，已陸續完成多項產品驗證，即將開始出貨，並提供檢測服務給全美27家知名的實驗室與學術機構，作為癌症研究與新藥開發的參考依據，同時將博錸的新冠病毒核酸檢測試劑小量出貨給MSB進行驗證，未來雙方可望再擴大合作項目。

博錸專注於發展包埋切片(Formalin-Fixed Paraffin-Embedded, FFPE)與液態切片（Liquid Biopsy）檢測試劑，瞄準生醫未來主流趨勢精準醫療與伴同性診斷市場，以自行研發的影像晶元磁片（πCode MicroDisc）關鍵技術開發一系列癌症相關檢測試劑，所有FFPE產品均已取得歐盟認證（CE-IVD）。

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博錸針對非小細胞肺癌(Non-small-cell lung cancer, NSCC)開發出一系列完整的檢測產品，可檢測55項基因突變（DNA Mutations）、28項基因重組（Gene Rearrangements）、5項拷貝數變異（CNVs），應用於精準診斷、治療管理及癒後監控，檢測的涵蓋範圍為目前市場上最廣，而且具有高靈敏度（0.05-0.50%），優於現行的即時聚合酶連鎖反應（Real-time PCR）、次世代定序（Next Generation Sequencing,NGS）等基因檢測。

美國MSB為博錸歐洲經銷商Menarini Diagnostics, S.r.l.的子公司，主要服務對象涵蓋全美知名的實驗室與學術機構，包括《U.S. News & World Report》評比2019-20最佳醫院排名第一的梅奧診所醫學中心（Mayo clinic）、美國最大的第三方檢驗中心Quest Diagnostics、美國超頂尖的癌症治療與研究機構丹娜—法伯癌症研究所（Dana Farber cancer institute）、紀念斯隆-凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer center），以及美國西北大學等等。

博錸與MSB今年6月2日完成合約簽訂，攜手推展美國市場，MSB將以博錸的癌症檢測試劑提供給MSB的27家客戶檢測服務，而美國MSB以實驗室自行研發檢驗技術（Laboratory Developed Tests,LDTs）模式採用博錸的癌症檢測試劑，目前博錸產品已陸續通過MSB的認證，即將開始出貨。

此外，美國的新冠肺炎疫情仍未見趨緩，博錸正與MSB協商新冠肺炎檢測試劑的合作，而博錸的新冠病毒核酸檢測試劑（IntelliPlex SARS-CoV-2 Detection Kit）已獲歐盟 CE-IVD以及美國FDA EUA資格，目前已小量出貨給MSB進行驗證，未來雙方可望再擴大合作項目。