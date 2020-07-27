印尼松巴島傳統習俗「綁架新娘」惹議　被害女遭囚禁6天獲救

▲ 印尼傳統習俗「綁架新娘」惹爭議。 （示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者張呈緯／綜合報導

印尼東部東努沙登加拉省松巴島（Sumba）地區的傳統習俗「綁架新娘」，是許多當地婦女曾經看過，甚至是經歷過的。這項儀式一直受到不少婦女團體的抗議，在人民的議論之下，東努沙登加拉省的地區領導人在7月初簽署了聯合聲明，正式下令禁止這樣的做法再次發生。

根據BBC報導，一位化名西楚拉（Citra）的女子表示，自己過去就曾經歷過這樣的綁架事件。當時她與自稱是政府單位的兩名男子開會，儘管她對獨自前往感到有些緊張，但因為熱衷於工作，因此她沒有特別在意自己的擔憂。一小時後，兩名男士提議前往另一個地方繼續開會，並邀請她坐車，她意識到不對勁，並堅持自己騎摩托車，然後將鑰匙插入準備離開，突然之間又有一群人抓住了她。

「我知道之後會發生什麼事」，她表示自己被送往一個帶有高頂棚屋頂和實木支柱的傳統房屋，並遭到男方家族的監禁。「我大聲尖叫且不斷傷害自己，甚至用頭去撞房內的木柱，希望他們能因此為綁架我而感到抱歉。」

西楚拉形容，被監禁的6天中，自己如同囚犯，女方在被綁架的過程中，是完全沒有反抗空間的。最終，她透過家人的幫助與婦女權利團體的支持，與當地村長和男方的家人談判並成功獲得釋放。

婦女權利組織「佩魯亞蒂」（Peruati）在過去4年中記錄了7起新娘綁架事件，並相信在島上的偏遠地區有更多此類綁架事件。佩魯阿蒂當地負責人塔拉瑙（Aprissa Taranau）補充，綁架有時可以是包辦婚姻的一種形式，婦女無權談判，「他們之所以留下來，是因為他們別無選擇。」

不少婦女對於政府的漠視感到氣憤，「沒有針對這樣行為的法律，僅憑著外人提出社會譴責，並不能遏止這樣的事情再度發生，我們需要法律或文化上的威懾力量。」在全國的強烈抗議之後，松巴島的地區領導人在本月初簽署了一項聯合聲明，表示反對這種綁架新娘的做法。

「對於某些人來說，這可能是我們祖先的傳統。但這是一個過時的習俗，必須停止，因為這對女性非常有害。」西楚拉很感謝政府現在開始重視這樣的問題，並希望未來將不會有人再次受到傷害。