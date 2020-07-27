紐西蘭總理支持度「高達62％」狠甩對手！選民大讚鋼鐵防疫　可望輕鬆連任

▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

紐西蘭總理阿爾登26日歡度40歲生日，最新民調也送給她一份大禮，她所屬的工黨支持率高達60.9％，創下該民調歷史以來新高；而阿爾登的個人滿意度也達到62％，這也讓她有望在9月的選舉中輕鬆連任。

根據「Newshub-Reid Research」最新民調指出，由阿爾登（Jacinda Ardern）領導的工黨支持率高達60.9％，創下該民調有史以來最高紀錄。阿爾登個人支持率更來到62％，其競爭對手國家黨領導人柯林斯（Judith Collins）僅有14.6％。

阿爾登2017年成為紐西蘭總理後，不論是面對基督城槍擊案時的堅毅，還是對抗新冠肺炎疫情時的果斷，都讓她成為國際知名的女性領導者。阿爾登對此表示，「我想我們能從中得知，人們普遍支持政府的新冠肺炎復甦與應對計畫。」

外媒曾分析，紐西蘭確診數僅1556例，其中22人死亡，很大一部分都要歸功於阿爾登，她早在3月14日宣布，任何入境者都要自我隔離14天，當時紐西蘭確診數才6例，這也是當時全球最嚴格的邊境限制措施之一。

▼阿爾登開心發文迎接40歲生日。

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