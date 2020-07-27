邑昇推高安全魚眼自行車燈　歐美接單出貨旺到年底

▲邑昇推出今年旗艦新款自行車燈。（圖／邑昇提供）

記者姚惠茹／台北報導

邑昇實業（5291）今（27）日宣布，自有品牌DOSUN自行車燈推出旗艦新款AF400K，採用汽機車大燈規格的魚眼技術，並具有自動感光調節功能，減少騎乘間操作風險，提升安全性，相關訂單能見度已到今年底，有助推升下半年營運更趨穩健。

邑昇實業表示，隨著歐美疫情開始緩和，各地逐步解封，全球戶外活動復甦力道強勁，使得自行車、電動自行車市場需求提升，帶動自行車燈出貨暢旺，邑昇透過既有通路全力將產品銷往歐美市場，相關訂單能見度已經旺到年底。

邑昇實業指出，今年上半年雖然有新冠疫情影響終端消費市場，然而疫情也間接改變民眾生活與交通習慣，隨著各國逐步解封，放寬外出限制，戶外休閒運動需求大幅增加，歐洲各國為推動疫後新生活與刺激經濟消費，並積極改善與增設自行車道，推出購車補助方案。

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邑昇實業說明，北美市場則因進入暑假旺季，運動愛好人士出現報復性出遊風潮，促使歐美自行車大廠備貨力道強勁，持續針對戶外與自行車周邊配件下單，邑昇自行車燈備受國際自行車燈大廠肯定，客戶黏著度高，自行車燈訂單從第2季起開始回流，出貨重回成長走勢，相關產能滿載至年底。

邑昇實業強調，身為台灣二次光學設計車燈廠商，邑昇將持續專注自行車燈的升級與研發，透過既有通路，將光電事業部自行車燈產品外銷歐美成果顯現，下半年起伴隨歐美運動休閒風潮興起，已陸續接獲歐美品牌大廠的訂單，並從第3季起加強拉貨力道，將有效挹注邑昇下半年營運動能。