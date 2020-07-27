外資再喊「台積電將攻上530元」！分析師：這些供應鏈廠商也跟著受惠

▲外資調高台積電目標股價。（圖／記者徐斌慎攝）



記者陳心怡／台北報導

台積電發威，在台積電ADR上週五大漲近10%帶動下，今開盤股價飆漲34.5元，以420.5元開出，隨後持續攻高，終場以424.5元漲停板作收，同時市值也攀至11兆元，穩居台股市值第一，大盤指數甚至也衝破歷史高點12682點，而外資也全面看好台積電後市，同時調升目標價至530元。

由於英特爾7奈米量產延遲，並表態將尋找第三方夥伴外包，激勵台積電美ADR上週五大漲近10%，收在 73.9 美元。摩根士丹利、摩根大通均看好英特爾委外台積電代工機率大增，並可望加速台積電先進製程成長動能更進一步，各大外資接連發表樂觀看法，「500元等級」推測合理股價共識正在凝聚。摩根士丹利即預估，若英特爾委外台積電利多實現，台積電股價可望挑戰 530 元。

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另外，摩根大通則調升台積電股價至 500 元，追平里昂；麥格理證券也調升台積電目標股價為 530 元。摩根大通證券科技產業研究部門主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，假設英特爾 PC 與伺服器 CPU 均委外代工，估算 2025 年可額外貢獻台積電每股獲利 6 元，整體每股純益將上看高達 34 元。

不過，林睿閎分析師指出，雖然台積電因為英特爾轉單的新聞，被大幅調升評等，但需留意兩件事情，第一，台積電先進製程早就滿載了，現在不是轉不轉單的問題，而是台積電根本吃不下，目前先進製程的晶片一定要交給台積電代工，不然同樣的晶片效能卻比別人差了一倍。再者，英特爾轉單，換個說法也就是一代半導體巨人倒下了，目前台積電可以說是沒有對手，未來思考的是繼續擴大資本支出，拉大跟對手距離，日前也在法說會表示提高10億美元的資本支出，因此目前本益比還相當低的萬潤(6187)2.5D CoWoS封裝設備廠廠、以及勝一(1773)高階電子溶劑，都是受惠相當大的供應鏈。

林睿閎也提到，雖然很多人認為台積電太貴，反而轉而注意股價較低的世界先進以及聯電，雖然聯電接到不少聯發科28奈米的訂單，世界也受惠PMIC晶片以及大尺寸面板回溫，兩家公司都有機會創下新高，但對於後市來說，如果投資人不買龍頭，改去買二線廠商，是對投資人最不利的操作模式。

林睿閎建議投資人，如果世界先進、聯電營收滿載，那台積電的營收絕對無虞，但這並不代表二、三線的晶圓代工廠能維持一樣的優勢，因此要買，就要買最好的台積電。