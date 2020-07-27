6月景氣燈號持續亮黃藍燈　國發會：疫情衝擊影響逐漸縮小

▲國發會公布最新景氣燈號。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

國家發展委員會今（27）日公布6月景氣對策信號綜合判斷分數為19分，與上月上修值持平，燈號續呈黃藍燈；國發會指出，景氣同時指標持續下跌，不過跌幅較上月略減，加以領先指標經回溯修正後呈連續2個月上升，反映疫情衝擊影響已漸縮減，但仍須密切關注後續發展。

根據調查結果顯示，9項構成項目中，貨幣總計數M1B由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分；機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少1分；其餘7項燈號不變，

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國發會指出，近期全球新冠肺炎疫情再次升溫，加上主要國家政經衝突持續升高，深化國際經濟局勢震盪與風險，恐影響全球最終需求，壓抑我國外貿擴張。不過5G通訊、高效能運算等新興應用快速成長，以及遠距商機需求延續，且廠商回臺擴充產能支撐，有助維繫出口動能。

國發會表示，台灣疫情控制的相當不錯，民眾與企業對未來景氣看法改善，激勵股市上揚，工業生產指數、機械及電機設備進口持續成長，消費人潮明顯回流，帶動零售及餐飲業表現均較上月持續回升。

另外，國發會說，加上政府全面啟動振興措施，如推動「振興三倍券」、「安心旅遊」等，可望發揮提振經濟之效果，同時，政府持續加強推動公共建設計畫，以發揮穩定景氣效益。考量當前全球經濟前景仍相當嚴峻，為協助艱困產業度過疫情衝擊，政府已編具紓困振興特別預算第2次追加預算，以持續推動紓困與振興工作，並確保我國經濟情勢穩定。