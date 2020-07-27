大同公佈違法中資藏鏡人　王美花：對市場派臨股會的影響有待評估

▲大同公司經營權之爭持續延燒。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

大同公司經營權之爭持續延燒，今（27）日表示持有大同股份的新工投資，其大股東「香港聯合集團」為幫任國龍右手換左手、規避金管會調查的藏鏡人與資金提供者，要求經濟部嚴查，經濟部長王美花回應表示，待了解後再來評估對小股東召開臨時股東會是否有影響。

大同公司今天鄭重請求，經濟部正面回應大同企業工會「先追查中資，再審查臨股會申請」的訴求，也請求金管會盡快完成八個FINI帳戶最終受益人查核、認定與公布，且完成時間要在經濟部完成臨股會申請審查之前，讓社會各界公評。

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▲新任經濟部長王美花( 圖右)，向媒體說明各項經濟政策推動進度 。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部長王美花今天舉行上任後首次媒體茶敘記者會，由於與大同公司召開記者會時間相近，她在面對媒體詢問時回應表示，因大同公司還在開記者會，對其訴求內容尚不清楚，會後會再進一步了解。

王美花表示，經濟部有請公司派、市場派分別說明，希望大同公司派的意見儘速回覆，由於公司派尚未回覆意見，經濟部現階段不便評論。

大同呼籲金管會，比照前三次裁罰作法，維持法律尊嚴與維護台灣的國安，請各金融機構及其國際分支機構，以及各共同控制人提交符合國際規定之相關文件，以利金管會盡速查明並公告，以維護大同公司及合法股東權益。同時，也懇切的呼籲金管會與經濟部，絕對不能坐視大同公司的國防資訊系統維護業務與戶役政系統全民個資維護業務落入中資或其共同控制人手中。

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