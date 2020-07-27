　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

存下人生第一桶金　「6招技巧」拒當月光族：先在桌上放撲滿

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼存錢,零錢,撲滿,豬公。（圖／記者柯振中攝）

▲可以在桌上放置存錢筒，藉以養成存錢的習慣。（圖／記者柯振中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

存錢可以說是理財最重要的一個步驟，不管是想要投資、想要孝順父母，手上都必須要有一些銀兩。斜槓護理師Elaine理白小姐就在IG帳號「elaineblog.us」上，發文分享「6招存錢的技巧」，希望可以透過這些方式，成為民眾存下第一桶金的神助攻，再也不用哭喊著自己「沒錢了」。

Elaine理白小姐分享了6招存錢技巧：

請繼續往下閱讀...

1.每週存下500元，一年存到2萬6千元
可以在桌上放一個存錢筒，定期定額存下500元，一年後，就可以拿這筆錢來做其他配置或投資，而最重要的是，每個禮拜將錢放進存錢筒的這個動作，就能讓自己輕鬆養成存錢的習慣。

2.替自己設下「每月挑戰」
比方說，3月可以是「在家用餐月」，那整個3月就只能在家用餐來節省支出；4月是「必要品月」，象徵著整個4月都不能縱慾，只能買必要的東西。而藉由這種每月挑戰，也可以讓存錢變得更有趣味。

3.用現金替代信用卡付款
塑膠貨幣常常讓人在花錢時，容易覺得不痛不癢，使用現金能讓自己更明顯感受到金錢的流失，當花錢會心痛時，就不太會亂花錢了。

4.開新的帳戶專門存錢，且不用提款卡﻿
存錢的帳戶如果和生活費帳戶混在一起，就容易以為自己還有很多錢可以花用，不自覺將存款給花光，因此，如果開立新的帳戶專門存錢，且不用到那張提款卡，更能有效存錢。

5.開始記帳，管控自己的預算與支出
透過記帳，更可以有效掌握自己的收支情形，並找出「漏財蟲」。

6.把你的存錢目標公諸於世﻿
讓越來越多人知道自己的存錢目標，就可以讓存錢這件事變得更重要，且也有更有壓力。此外，當朋友知道自己在存錢後，也會減少約出門逛街購物、大吃大喝的次數。

Elaine理白小姐表示，「窮人存錢消費，富人存錢投資」，透過這些簡易的存錢技巧，就可以讓自己漸漸邁向正確的理財道路。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
財神爺託夢「威力彩7數字」：這組一注獨得　網一看獎號笑了
威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法
潘瑋柏宣布閃婚「先報告楊丞琳」！她一聽落淚...現場情況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

睡覺也能賺錢　10種常見「被動收入」方法曝：更省時間和精力　

股市常見4動物！「黑天鵝、灰犀牛」一次全看懂　取名原因曝光

人妻拿三倍券+現金繳費！店員回「不可找零」退2張　她傻眼：是找千鈔的錢

影／台積電可望躋身全球10大上市公司！分析師教你台股破新高的選股術

三大名師推薦本週熱門潛力股！Mini LED、IC 封測、綠能股...6檔股票報你知

存下人生第一桶金　「6招技巧」拒當月光族：先在桌上放撲滿

市值突破11兆再創奇蹟！台積電走對哪一步？　網曝「2關鍵」

台積電專屬溝通平台運作順暢　王美花：產業用電能見度到2027年

風險資產現震盪！安聯投信：市場訊息紛雜　債市受惠避險情緒受青睞

三倍券申購將破1900萬人次大關　經部：可望帶動千億經濟效益

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

影／台積電可望躋身全球10大上市公司！分析師教你台股破新高的選股術

三大名師推薦本週熱門潛力股！Mini LED、IC 封測、綠能股...6檔股票報你知

存下人生第一桶金　「6招技巧」拒當月光族：先在桌上放撲滿

市值突破11兆再創奇蹟！台積電走對哪一步？　網曝「2關鍵」

台積電專屬溝通平台運作順暢　王美花：產業用電能見度到2027年

風險資產現震盪！安聯投信：市場訊息紛雜　債市受惠避險情緒受青睞

三倍券申購將破1900萬人次大關　經部：可望帶動千億經濟效益

前瞻基礎建設台北市僅分到20億元　國發會出面說明原因

康聯-KY董事會通過合併案　10/30終止上市交易、停止公開發行

快訊／威力彩買氣爆棚！台彩緊急上修頭獎　最新金額出爐

影／台積電可望躋身全球10大上市公司！分析師教你台股破新高的選股術

威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　台彩教你避免贈與稅撇步

安格斯12星座一周運勢7/27-8/2　後疫情時代來臨！射手展開報復性消費

威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法

飯店推父親節優惠！1折價入台北凱撒　台北美福推買一送一

《全面啟動》10周年版確定撤檔！　無限期延後上映

三大名師推薦本週熱門潛力股！Mini LED、IC 封測、綠能股...6檔股票報你知

擔任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

存下人生第一桶金　「6招技巧」拒當月光族：先在桌上放撲滿

市值突破11兆再創奇蹟！台積電走對哪一步？　網曝「2關鍵」

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

財經熱門新聞

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

讀中原　他工作2年存下100萬元

台積電市值突破11兆！「預言家」張忠謀早點出台積電的未來命運

買台積電「現買現套」損失2萬元！網：週一賺爆

快訊／台股早盤飆破12682點！突破歷史高點

威力彩頭獎飆31億！地震牌5碼買氣夯

上半年大跌狂漲　緊抱ETF就能避開損失

理專勸比定存高10倍　他買後慘縮水

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

理專說月領3萬　她慘賠200萬老本

威力彩共開出30次頭獎　這10縣市竟從未中過！

存錢看過來！數位帳戶最高活存利率2.6%

更多熱門

相關新聞

拒寫流水帳！學會「4技巧」秒變記帳達人

拒寫流水帳！學會「4技巧」秒變記帳達人

養成正確的記帳習慣，可以不讓表格淪為流水帳，且還能更清楚自己的財務狀況，不會為了記而記。斜槓護理師Elaine理白小姐就在IG帳號「elaineblog.us」上發文透露，記帳一共有4大技巧，分別是找到喜歡的帳本或APP、收集發票並睡前整理、確實分類並做好預算、以月為單位檢討，如果能夠真正學會記帳，就可以走在正確的理財軌道上。

國民ETF「秒填息」賺價差　財經專家曝技巧

國民ETF「秒填息」賺價差　財經專家曝技巧

每月逼存2萬元！「6年買下720萬屋」無痛繳房貸

每月逼存2萬元！「6年買下720萬屋」無痛繳房貸

掌握442存錢法！簡易3步驟「在家就能賺」

掌握442存錢法！簡易3步驟「在家就能賺」

關韶文推3數位銀行　存50萬有1.1%利息

關韶文推3數位銀行　存50萬有1.1%利息

關鍵字：

Elaine理白小姐存錢

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

快訊／潘瑋柏宣布結婚：我有了共度下半生的另一半

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面