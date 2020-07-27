存下人生第一桶金　「6招技巧」拒當月光族：先在桌上放撲滿

▲可以在桌上放置存錢筒，藉以養成存錢的習慣。（圖／記者柯振中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

存錢可以說是理財最重要的一個步驟，不管是想要投資、想要孝順父母，手上都必須要有一些銀兩。斜槓護理師Elaine理白小姐就在IG帳號「elaineblog.us」上，發文分享「6招存錢的技巧」，希望可以透過這些方式，成為民眾存下第一桶金的神助攻，再也不用哭喊著自己「沒錢了」。

Elaine理白小姐分享了6招存錢技巧：

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1.每週存下500元，一年存到2萬6千元

可以在桌上放一個存錢筒，定期定額存下500元，一年後，就可以拿這筆錢來做其他配置或投資，而最重要的是，每個禮拜將錢放進存錢筒的這個動作，就能讓自己輕鬆養成存錢的習慣。

2.替自己設下「每月挑戰」

比方說，3月可以是「在家用餐月」，那整個3月就只能在家用餐來節省支出；4月是「必要品月」，象徵著整個4月都不能縱慾，只能買必要的東西。而藉由這種每月挑戰，也可以讓存錢變得更有趣味。

3.用現金替代信用卡付款

塑膠貨幣常常讓人在花錢時，容易覺得不痛不癢，使用現金能讓自己更明顯感受到金錢的流失，當花錢會心痛時，就不太會亂花錢了。

4.開新的帳戶專門存錢，且不用提款卡﻿

存錢的帳戶如果和生活費帳戶混在一起，就容易以為自己還有很多錢可以花用，不自覺將存款給花光，因此，如果開立新的帳戶專門存錢，且不用到那張提款卡，更能有效存錢。

5.開始記帳，管控自己的預算與支出

透過記帳，更可以有效掌握自己的收支情形，並找出「漏財蟲」。

6.把你的存錢目標公諸於世﻿

讓越來越多人知道自己的存錢目標，就可以讓存錢這件事變得更重要，且也有更有壓力。此外，當朋友知道自己在存錢後，也會減少約出門逛街購物、大吃大喝的次數。

Elaine理白小姐表示，「窮人存錢消費，富人存錢投資」，透過這些簡易的存錢技巧，就可以讓自己漸漸邁向正確的理財道路。