青創貸款經濟部匡列350億元　王美花：可望創造10萬個就業機會

▲經濟部長王美花今(27)日舉行媒體茶敘，說明各項經濟政策推動進度 。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府力挺青年創業，經濟部長王美花今（27）日表示，行政院拍板青年創業圓夢方案，將祭出600億元青創貸款，由政府提供100%保證並補助前五年利息，預計於8月1日正式上路，可望為國內創造10萬個就業機會。

經濟部長王美花今天舉行上任後首次媒體茶敘，有關國內產業發展、國內外情勢發展變化之快，中美之間緊張關係對台灣的影響，台灣產業如何因應等議題，備受外界關注。

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針對青創貸款的規劃，王美花指出，此貸款中350億元由經濟部執行，將簡化申請書表與流程，不需繁瑣的申請計畫書，僅需勾選表格；且有專責銀行一站式服務，七天內可完成審核。

行政院長蘇貞昌日前指示，政府透過「充裕資金、普及服務、打造聚落」三大策略，協助青年創業，經濟部規劃透過「裕資金」、「廣服務」、「創聚落」三大策略協助。

其中，「裕資金」部分，政府提供規模600億元青創貸款，提供一站式服務，100萬元以下小額貸款七天內核貸，並由政府提供最高100%擔保、補助前五年1.67%利息；另外，國發基金投資額度也調高五倍，於四年內匡列100億元，投資青年創業。

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