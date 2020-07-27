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三大名師推薦本週熱門潛力股！Mini LED、IC 封測、綠能股...6檔股票報你知

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▲▼三大名師推薦本週熱門潛力股。（圖／記者郭芳如製圖）

▲三大名師推薦本週熱門潛力股。左起洪任浚、林信富、胡毓棠。（圖／記者郭芳如製圖）

記者陳心怡／台北報導

在台積電漲停發威的帶動下，台股加權指數今 (27) 日盤中寫下 12686點的新高紀錄，但投資人還是擔心，現在進場點位會不會太高？還有什麼好標的可選？因此，《ETtoday新聞雲》邀請到三大名師推薦本週熱門潛力股，替投資人挖掘投資標的。

胡毓棠分析師推薦

請繼續往下閱讀...

GIS-KY（6456）
第二季GIS-KY營收表現在蘋果供應鏈當中逆勢走高，339.47億元YoY+45%，展望下半年，有蘋果mini LED新品助攻，同時市場法人臆測，蘋果Apple Glass將由GIS-KY獨家拿下鏡片貼合訂單，未來業績充滿想像空間，近兩周以來三大法人加碼逾萬張，尤其是其股價處在長線底部區，補漲空間值得期待。

光洋科（1785）
隨著黃金價格飆新高突破每盎司1900美元，主攻電子廢棄物回收提鏈的光洋科享有庫存漲價利得，而且在半導體靶材部分打入到台積電供應體系，隨著高毛利率半導體相關產品營收佔比拉高，獲利有望大幅度成長；短線上股價處在波段高整理，但月K型態為長線底部帶量轉強，逢回可低接。

運達投顧金流大師洪任浚推薦

勝一（1773） 
台積電製程供應鏈過去為傳統的溶劑製造商，切入台積電製程後供應電子級清洗溶劑，毛利大幅跳升上半年EPS 3.09元較去年成長四成幅度，第三季進入電子產業的傳統旺季，且傳統產業的需求也在回溫景氣谷底反彈，有望帶動營收與獲利同步走升。

超豐（2441） 
日本SONY與美國微軟推出新款遊戲機，以及5G基地台陸續展開建置，封裝與測試需求持續向上成長，整體的稼動率達到滿載，上半年獲利達到2.11元創下歷史新高，股價50元附近整理本益比處於低檔區，美中貿易大戰導致中美的訂單流到台灣，隨著新產能的開出有望帶動營收獲利持續創高。

德信證券產業首席分析師林信富推薦

永冠-KY（1589）
全台持續高溫，用電需求直升、刷新歷史紀錄，市場關注替代能源問題，加上台積電大買沃旭能源綠電，產業前景看好。此外，2025非核家園政策加持，明年核二廠一號機即將除役，加緊替代能源建置刻不容緩，綠色能源概念股將有機會接棒演出。

立積（4968）
受惠於WiFi 6相關產品線出貨轉強，7/6已在主管機關要求下，公告五月自結財務數字，5月合併營收4.08億元，每股EPS0.92元，表現優於預期，單月獲利已超越第一季整體獲利。此外，中國大陸華為訂單加持，法人看好第三季營收將維持成長動能。

本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。

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