台上半年外銷訂單正成長　王美花：全球七十五國評比「台灣名列第一」

▲新任經濟部長王美花今(27)日就其管轄業務召開記者會，向媒體說明各項經濟政策推動進度 。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，經濟部長王美花今（27）日表示，台灣疫情掌控得好，前六月外銷訂單仍維持正成長，在全球七十五國評比中，台灣名列第一，而台商回流、五加二產業及六大核心產業等，經濟部也將逐步落實既定目標。

經濟部長王美花今天舉行上任後首次媒體茶敘，有關國內產業發展、國內外情勢發展變化之快，中美之間緊張關係對台灣的影響，台灣產業如何因應等議題，備受外界關注。

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針對經濟部推動產業升級的進程，王美花指出，五加二產業的主軸仍將持續，蔡英文總統提到的六大核心產業中，過去針對醫療防疫物資的準備較有著墨，而台灣半導體的供應鏈做得愈完整，就能帶動高階製造，希望提升為全球最重要的半導體基地，讓國外高階的設備廠、材料廠能來台投資。

王美花指出，台商回台已有一兆五百多億元金額，業者持續落實投資，不諱言有些業者因應國際變化，回台投資腳步不如去年積極，經濟部仍會加緊協調。

另外，行政院已通過2,100億元的「紓困3.0」預算案，其中，經濟部編列1,376億元最多，交通部編列98億元。上述紓困案均執行至今年第4季，認定標準會在紓困2.0的基礎上微調。

王美花說明，主因紓困業務廣泛、三倍券金額龐大，水電紓困已超支等因素。她說，第3季的「紓困3.0」適用產業以製造業、會展產業為主，排除商業服務業，但納入進出口貿易服務業。

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