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土耳其大巴奪命翻覆「部隊5死10重傷」司機當場喪命　玻璃碎噴車體變形

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▲▼國際最新消息快訊圖。

記者詹雅婷／綜合外電報導

路透社報導，土耳其南部梅爾辛省（Mersin）27日發生一起巴士翻覆意外，當地政府證實，當時車上載著多名軍人，現已知5名軍人及負責開車的司機死亡，另有10名士兵傷勢嚴重送醫。事故發生原因仍有待調查。

根據推特流傳的畫面，大巴整個翻覆倒在路旁，整片擋風玻璃碎裂，車體變形。事發後，當局派出多輛消防車到現場處理。

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