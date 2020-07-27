比特幣漲破1萬美元大關！6月初來首見　幣圈市值重回3000億美元

▲比特幣價格自今年6月2日以來首度突破1萬美元大關。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

比特幣再度突破1萬美元關卡！據Coindesk報價，台灣時間昨（26）日下午6點59分，比特幣價格來到每單位10008.81美元，為今年6月2日以來首度突破1萬美元大關，雖然隨後價格一度跌回至9900美元以下，但截至今日下午2點08分，比特幣價格已經來到10295.55美元，創今年2月以來新高。

全球經濟蒙塵、美元走軟，金價突破紀錄高點，被加密貨幣愛好者稱作「數位黃金」的比特幣價格也跟著走揚。除此之外，美國貨幣監理署上周宣布，銀行將可為顧客的虛擬貨幣資產提供託管服務，這可能也有助於推升其一些投資人的吸引力。

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時隔6周，比特幣價格再度突破1萬美元關卡，包括Blockroot創辦人Josh Rager在內等多名分析師皆對比特幣持樂觀態度。Josh Rager指出，本周收盤價若高於9760美元將是一個積極訊號，但若要讓比特幣展開一輪新的牛市行情，則得收在10500美元以上。

虛擬貨幣交易所CRYPTO₿IRB稍早則在推特指出，比特幣突破10500美元大關只是時間的問題，若比特幣在接下來幾日內突破這一重要關卡，則下一個目標將是12000美元。

據Coindesk報價，截至稍早，各加密貨幣24小時內接略有漲幅，乙太幣上漲6.8%至326.64美元；萊特幣上漲0.14%至49.17美元。不過波場幣則下跌2.99%至0.018美元。據coinmarketcap.com數據，整體加密貨幣市值已重回3000億美元。