市值突破11兆再創奇蹟！台積電走對哪一步？　網曝「2關鍵」





▲台股創新高，台積電大漲衝破400元。（圖／記者徐斌慎攝）

記者施怡妏／綜合報導

台股今（27）日由台積電領軍上攻，激勵指數跳空開高大漲382點，盤中一度觸及12686點，總計台股今日盤中就寫下兩大新紀錄，包含台積電股價衝漲停，股價與市值同創新高，台股加權指數也創新高，終場收在12588點，上漲284點或2.31%。因此有網友好奇，「台積電是走對了哪一步，才有這樣非凡的成果。」

原PO在PTT上發文，「台積電市值股價屢創新高，技術也是一直領先全球，堪稱台灣之光、護國神山，對於一個彈丸之地，人口基數又少，又沒有天然資源的海島來說，實在是一件奇蹟」，在這過程中一定有很多關鍵的抉擇點，能擁有這樣的成就，是走對了哪一步，「有沒有八卦？」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光之後，許多人認為「根留台灣」，以及「技術研發」是關鍵，「技術和客戶服務到位」、「先進製程技術就是台積電發展出來的」、「找台灣人當員工」、「根留台灣，反觀整天看中國流口水的HTC、聯電」、「1.有10萬青年便宜的肝 2.不會搶客戶的生意來做」、「企業賺到錢之後，不斷投入研發」、「提早布局，加上自己建置太陽能發電」。

台積電創辦人張忠謀曾表示，用「3大祕訣」留下人才：一、給予豐厚報酬；二、讓每位員工喜歡台積電的工作；三、讓每位員工感覺到在台積電工作有前途。他在退休前也預言，「台積電將不斷創造奇蹟」，例如將以先進製程與主要客戶合作，並會在卓越的技術上超越英特爾（Intel）、三星（Samsung）等。