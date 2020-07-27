受台積電激勵！台指期大漲353點　分析師：明天有望再攻高

▲台指期7月27日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（27）日開盤大漲260點，來到12410點，受到台積電激勵早盤就直接攻破12500大關，來到12572點，為今日最高點，隨後雖有小幅拉回，但仍舊維持在高檔震盪，終場以12503點作收，上漲353點，與現貨相較，逆價差85.3點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，今天最大的新聞就是台積電即將接英特爾的單，導致台積電今天出現漲停，目前台積電占大盤的占比約有26、7%，想當然對於台股今天大漲的貢獻良多，讓台股在今天也盤中創下12,686.36點歷史新高紀錄。

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不過，廖恩平也提到，今天更值得關注的是量能有達到2500億元，相對而言這是一個比較健康的，最後也維持在收漲的情況，個人認為若是擔心目前市場漲多倒是不至於，再加上台積電今天是一個漲停鎖起來在14300左右，代表明天還有機會再往上攻高。

另外，廖恩平也說，若是看台積電對應到ADR的溢價其實還沒完全反映，所以說台積電還是有空間可以上漲；總言之，台股雖然已經刷新歷史新高，不過整體還是沒有脫離多頭的架構，除非在出現爆量後隔天有明顯量縮，或是量能逐步往下降這樣才有可能會導致出現拉回情況。

最後，廖恩平說，周四、周五即將會有美國比較重要財報公布，像是蘋果、臉書等，屆時也可能會在出現一股波動，舉例來說若是蘋果所公布的情況還不錯，那就有望帶動整體蘋概股，不過這邊也提醒投資人，明天雖然還有機會上漲，但有可能會在漲高後出現震盪，不過整體還是以壓回偏多來看這周，另外現在已經漲高，也比較不建議投資人在此時追高。