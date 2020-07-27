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25歲媽卡在車中陳屍小池塘底　10月大雙胞胎兒同罹難

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我們想讓你知道…25歲媽卡在車中敶屍小池塘底　10月大雙胞胎兒同罹難

▲▼25歲的媽媽菲爾波特與她的雙胞胎兒子形影不離。（圖／翻攝自Facebook／Shanetria Philpot）

▲25歲的媽媽菲爾波特平時與她的雙胞胎兒子形影不離。（圖／翻攝自Facebook／Shanetria Philpot）

實習記者湯子暘／綜合外電報導

美國釣客在24日下午發現，有車輛沉在位於喬治亞州（Geogia）里奇蒙郡 （Richmond County）的小池塘。警方接獲通報後趕到現場，意外發現25歲的菲爾波特（Shaquia Philpot）與她10個月的兩個雙胞胎兒子凱森（Caysen Williams）和卡西烏斯（Cassius Williams），已陳屍在車中多時。警方當場證實三人死亡，對於這場事故的相關調查仍在進行當中。

據悉，菲爾波特住在離池塘約16公里的地方，平時友善且樂於助人，此次事故原因尚未釐清。警方也通知調查局人員和驗屍官，希望能夠查出真相，三人的遺體已被送往喬治亞當地調查局驗屍。

她的祖母本內特（Myrtis Wright Bennett）隨後也在Facebook上證實了這一消息，並心痛地表示，「上帝只借給了我菲爾波特25年和兩個雙胞胎孫子10個月的時光。」

The Lord only loan my daughter ShaQuia Philpot to me for 25 years my twins grandson Cassius and Caysen William for 10...

Myrtis Wright Bennett 發佈於 2020年7月25日 星期六

▼「我的雙胞胎天使已經獲得了屬於他們的翅膀。」

My twins angels Cassius and Caysen had gained there wings.

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