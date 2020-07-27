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抓到了？大同公布背後藏鏡人是「香港聯合集團」

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▲▼大同股份有限公司中山北路上總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同公司今日開記者會公布市場派違法中資中資藏鏡人。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

大同市場派日前向經濟部遞件申請召開股臨會，今（27）日下午公司派不甘勢弱，舉行記者會強調：「抓到了！大同公司公布違法中資藏鏡人」，公布市場派違法中資中資藏鏡人，表示持有大同股份的新工投資，其大股東就是幫任國龍右手換左手、規避金管會調查的藏鏡人與資金提供者「香港聯合集團」。大同也指出，將於記者會後將檢舉資料分送金管會、經濟部及臺北地檢署。

大同指出，2018年底金管會就中資任國龍違法買入大同股票進行第三次調查，追到香港維家置業服務有限公司與雅興投資有限公司持有大同股票，這兩個任國龍的人頭公司為了向金管會撇清中資嫌疑，竟於短短一個月內維家公司的唯一股東林美欣（任國龍右手）已將維家公司股份賣給Danielson Creation Limited（任國龍左手），同時雅興公司的唯一股東DING David（任國龍右手）也將雅興公司股份賣給Homes for now Property Management Limited/（任國龍左手），並以此理由回覆金管會。

請繼續往下閱讀...

大同公司發出聲明，請求經濟部正面回應大同企業工會「先追查中資，再審查臨股會申請」的訴求，並請求金管會盡快完成8個FINI帳戶最終受益人查核、認定與公布，且完成時間要在經濟部完成臨股會申請審查之前，讓社會各界公評。

以下是大同聲明稿全文：

持有大同股份的新工投資，其大股東就是幫任國龍右手換左手、規避金管會調查的藏鏡人與資金提供者：香港聯合集團！

2018年底金管會就中資任國龍違法買入大同股票進行第三次調查，追到香港維家置業服務有限公司與雅興投資有限公司持有大同股票，這兩個任國龍的人頭公司為了向金管會撇清中資嫌疑，竟於短短一個月內維家公司的唯一股東林美欣（任國龍右手）已將維家公司股份賣給Danielson Creation Limited（任國龍左手），同時雅興公司的唯一股東DING David（任國龍右手）也將雅興公司股份賣給Homes for now Property Management Limited/（任國龍左手），並以此理由回覆金管會。

雖然維家公司與雅興公司做上述抗辯，但是金管會認定最終受益人仍為任國龍，故於2019年1月17日就維家公司、雅興公司等所持有的大同公司股份認定為中資違法投資，命六個月內出清股票。

令人震驚的，根據大同公司於金管會裁罰後取得之證據資料，協助任國龍完成這個右手換左手，企圖規避金管會調查的藏鏡人與資金提供者，竟是香港上市公司聯合集團旗下的企業。聯合集團旗下的新鴻基財務有限公司在2018年12月20日借款8億元港幣給任國龍左手Danielson Creation Limited，讓任國龍左手買進任國龍右手的維家公司股票，2018年12月24日維家公司再發行公司債予新鴻基財務有限公司，將公司所有資產（包括大同股票）質押給新鴻基財務有限公司。

約略同時，聯合集團旗下之天安（中國）集團)直間接持股100%之子公司正景發展有限公司，透過薈聯發展有限公司，在2018年12月7日借款5億元港幣給任國龍左手Homes for now Property Management Limited，讓任國龍左手買進任國龍右手的雅興公司股票，2018年12月12日雅興公司再發行公司債予薈聯發展有限公司，將公司所有資產（包括大同股票）質押給薈聯發展有限公司（正景發展公司於2018年12月7日借款3.5億元港幣給薈聯公司，同日再由薈聯公司借款5億元港幣予Homes for now Property Management Limited）。

這樣協助隱匿最終受益人，規避金管會調查的藏鏡人與資金提供者，就是香港聯合集團旗下的新鴻基財務有限公司與正景發展有限公司。

近日，前立法委員黃國昌根據香港上市公司財報揭露新工投資有限公司持有大同公司1.28%股份，市場派（中資派）振振有詞說，大同所主張的「假外資真中資」，是有名有姓的香港上市公司。殊不知，這個新工投資背後的大股東，就是2018年年底幫任國龍隱匿資產最終受益人、規避金管會調查的香港聯合集團，而且買進的時間（2019年），又與任國龍賣出大同股票的時間相重疊，世間有這麼多巧合嗎？ 這是真賣出還是重施故技借錢代持？

香港聯合集團是李明治家族所控制的企業，在香港有多家上市公司，並與中國國務院控制的光大集團有密切往來及合作，新鴻基金融集團即是由聯合集團持股30%，光大證劵持股70%的公司，在香港進行各項重要合作。

就公開財報所查得的資訊，2017年11月15日李明治家族的新鴻基有限公司有15.87%股份被質押給光大集團旗下光大新鴻基結構融資，借貸8億港幣，這個期間與任國龍之女任梓菱遭金管會調查違法買入大同股票時間相吻合，截至2019年底仍有9.79%設質，其箇中緣由為何，實耐人尋味。

大同公司將於記者會後將今日檢舉資料分送金管會、經濟部及臺北地檢署。
• 任國龍去年被裁罰後於四月開始「出售」，至七月「出清」，前後只有三個月左右時間。 依去年該期間大同股價，賣完18%股權，需要近新台幣90億資金。何人會在此短期間花如此巨額資金買入大同股票？

•按理，超過10%FINI帳戶買賣，不只是向投審會申報，也應向金管會申請。公司與市場皆未聽聞有何交易與申請，所以合理推論，應是新鴻基集團及天安（中國）集團，與前面操作手法雷同，左手換右手，利用香港金融工具的資金流程，漂白陸資為港資，最終受益人仍是任國龍。

•台灣及國際均對任何人單獨或與其他人共同取得任一公開發行公司已發行股份總額相當比例時，應進行共同控制之申報或申請，以維持市場交易之公平性與法令尊嚴。各金融機構及其國際分支機構(銀行、基金、證劵等)均應遵守國際反洗錢規定，應備有符合各國規定之相關文件。金管會可憑以追查。

•違法陸資不但不依規申請，還在被裁罰後，與金管會打行政訴訟！ 希望這些資料對金管會有助。維持台灣的法治與金融股市正當秩序，大同願意與相關主管機關配合。

•公司再度呼籲金管會，比照前三次裁罰作法，維持法律尊嚴與維護台灣的國安，請各金融機構及其國際分支機構，以及各共同控制人提交符合國際規定之相關文件，以利金管會盡速查明並公告，以維護大同公司及合法股東權益。

大同公司懇切的呼籲金管會與經濟部，絕對不能坐視大同公司的國防資訊系統維護業務與戶役政系統全民個資維護業務落入中資或其共同控制人手中。

大同公司鄭重請求經濟部正面回應大同企業工會「先追查中資，再審查臨股會申請」的訴求。

大同公司鄭重請求金管會：盡快完成八個FINI帳戶最終受益人查核、認定與公布，且完成時間要在經濟部完成臨股會申請審查之前，讓社會各界公評。

總不能讓影響上市公司23.59%的股權，在經濟部審查臨股會前，還是「神龍」見首不見尾吧 ?!

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