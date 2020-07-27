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西班牙被爆實際死亡人數「飆破4萬」！　比官方統計多6成

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▲西班牙,巴塞隆納,新冠肺炎。（圖／路透）

▲ 西班牙實際死亡人數受到質疑。（圖／路透）

文／中央社馬德里26日綜合外電報導

根據西班牙「國家報」（El Pais）今天公布所做的一項調查發現，該國感染2019冠狀病毒疾病而喪命的人數，可能比官方2萬8432人的數據高出近60%，達到4萬4868人。

西班牙官方對於因染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）喪命的人數統計，只計算正式被診斷出染疫的人，至於未曾接受篩檢的疑似病例則未計入。

缺乏廣泛的篩檢，尤其是在疫情爆發初期，代表西班牙官方統計可能低估病故人數，就像其他許多國家一樣。

「國家報」把地方上所有疑似或確認因染疫而死人數計入，統計出全國有4萬4868人喪命。如果數據屬實，西班牙的病故人數，僅次於英國，在歐洲排名第2。

而儘管最近出現一個染疫高峰，西班牙政府今天仍堅稱，造訪該國是很安全的。

西班牙的確診病例數在兩週內增加兩倍，有關當局正在監控超過280起確診病例。

從西班牙到英國的旅客，現在起必須隔離兩週時間。挪威則已對來自西班牙的旅客實施隔離。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）24日「強烈建議」法國民眾避免前往西班牙東北部加泰隆尼亞自治區（Catalonia），當地疫情仍在升溫。

西班牙是疫情最嚴重的國家之一，已通報有27萬2400人染疫，超過2萬8400人因此喪命。（譯者：李晉緯／核稿：嚴思祺）

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