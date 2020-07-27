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裕隆集團新人事變動！嚴陳莉蓮親上火線　再兼任「總管理處總經理」

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▲▼裕隆汽車製造股份有限公司6/18舉行109年股東常會，董事長嚴陳莉蓮、副董事長陳國榮、總經理姚振祥、董事黃日燦出席，會中因投資納智傑所產生鉅額虧損成為股東關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲裕隆集團執行長嚴陳莉蓮。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

裕隆集團27日內部發布高層人士異動，裕隆集團經管公司總經理陳國榮因個人因素請辭，該職缺由裕隆集團執行長、總管理處董事長嚴陳莉蓮親自兼任。這也是自嚴陳莉蓮接任裕隆集團執行長後，再兼任另一個重要職位。

裕隆經管公司總經理陳國榮辭任，嚴陳莉蓮決定自行兼任，主要是因為裕隆經管公司為裕隆集團總管理處，定位是集團企業間的協調與整合溝通，以及協助策略規劃。

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對於這項人士安排，裕隆表示，主要目的是要縮短決策流程及讓各事業體更有效的自主管理。總管理處的定位偏向強調幕僚的協調及管理控制功能，協助執行長、決策委員會及各公司董事會的運作。

因此，在此架構下，裕隆指出，經管公司總經理由董事長直接兼任，以縮短及進一步優化決策及管理流程。

裕隆集團自執行長嚴陳莉蓮接任以來，全面梳理集團內各公司間的交叉持股狀況，並重整集團業務，訂出聚焦汽車、紡織、金融、房地產等4大事業體戰略。

在此重新調整與定位的同時，嚴陳莉蓮也要求集團朝向組織扁平化、促進橫向及縱向溝通效率目標，落實各事業的分權負責精神，加速推動集團轉型策略，並提昇各事業團隊的運作節奏、決策效率化，以因應未來產業的快速變化與挑戰。

裕隆集團此次進行總管理處組織改造，主要是希望過去總管理處的角色與功能，未來將轉由各事業體經營團隊分權負責，由各事業體依權責與流程提報集團決策委員會（EC）。

裕隆表示，總管理處未來的定位將偏向強調幕僚的協調及管理控制功能，以協助執行長嚴陳莉蓮、決策委員會及各公司董事會的運作為主。

 

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