首位日人在倫敦舉辦時裝秀！設計師山本寬齋病逝　享壽76歲

▲山本寬齋21日離開人世，享壽76歲。（圖／取自山本寬齋官網）



文／中央社東京27日綜合外電報導

日本國際時裝設計師山本寬齋今天傳出21日因白血病離世，享壽76歲。山本寬齋演員女兒山本未來透過社群網站，向外界說明父親離世一事，並對相關人士表達由衷謝意。

日本放送協會（NHK）報導，山本寬齋出身岐阜市，大學輟學後曾跟著當時知名設計師工作，之後獨立在業界闖盪，並在27歲時成為第一位在英國倫敦舉辦時裝秀的日本人，以嶄新設計理念及受到日本歌舞伎影響的大膽風格，受到舉世矚目。

他不落俗套的前衛設計獲得當時年輕人支持，並活躍在巴黎或紐約等世界級時裝展，也跟英國藝人大衛鮑伊（David Bowie）、美國歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）等人有深交。

其中，以日本神話「因幡之白兔」為發想設計出的大衛鮑伊舞台服裝，成了山本寬齋為人周知的代表作之一。

山本寬齋超越自己在時裝設計的領域，跨足到擔任大型活動製作人，曾在俄羅斯、越南及印度等地舉辦大型活動，此外，還負責日本京成電鐵特急列車Skyliner的設計工作，活躍的領域相當廣泛。

雖然山本年過70歲後仍為舉辦結合日本傳統文化與藝術等活動持續努力，但他今年3月對外宣布自己因急性骨髓性白血病住院治療。

他在自己的社群網站上說，會捉住新的挑戰，積極地面對治療，未來為了將這份元氣傳達給世界上的人，「超級元氣的山本寬齋」一定會回來；可惜本月21日病逝醫院，享壽76歲。

山本寬齋的演員女兒山本未來今天透過社群網站表示，父親21日在家人隨侍在旁的情況下，安詳離世。

山本未來細數父親性格及對她的影響，並教會她積極面對挑戰；她也對給予父親協助與關懷的相關人士與醫護人員等人，表達衷心感謝之意。