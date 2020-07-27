股利入袋別傻傻存！　台新銀提3大策略放大資金效益

▲台積電領軍上攻，台股今天終場大漲284.26點，收12,588.3點，創下歷史新高點。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣股市進入股利發放旺季，不過今年因疫情衝擊金融市場，企業發放股利態度偏向保守，預估今（2020）年度上市櫃公司發放的股利總額約1.36兆元，低於去年水準，台新銀行今（27）日建議，存股同時，也要調整股利投資運用策略。

許多民眾偏好領股利，並且持續存股領息，如今面對金融市場震盪及股利縮水，在存股的同時，應做好後續理財規劃，也就是以「運用固定收益降波動」、「活用投資保險增保障」及「善用海外資產添報酬」三大調整股利投資運用策略，才能長線布局、穩健獲利。

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台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩說明，由於全球貨幣環境持續寬鬆，海內外公債殖利率持續走低，過往偏好存款收益進行退休規劃的民眾，近年來紛紛轉為存股投資。

然而，股市波動不小，民眾若單獨以股票做配置，恐使資產部位蒙受較大的波動風險，好的資產配置應當要有股有債，而債券相較於股市，具低波動、與股市表現相反等特性，受股市下跌影響程度較低。

盛季瑩建議，民眾可運用固定收益降波動，其投資策略可採長期投資累積金流方式，保守者選擇高評等債券增加抗波動力；穩健者可選擇高收益債、新興市場債放大金流收益。

另一方面，偏愛台股投資的民眾可能面臨台股股息併入綜合所得稅課稅，或以28%稅率分離課稅的問題。盛季瑩表示，民眾可藉由今年報稅資料，審視未來是否有稅賦規劃空間，或利用投資險連結類全委保單方式，將股息金流轉換為保單撥回，讓稅賦透過合理規劃降低負擔，進一步增加稅後實際金流收益。

盛季瑩也提及，民眾可善用海外資產添報酬，可以考慮將所領取的股利，分散投資到海外市場，適時分散布局到全球市場及其他產業，除可以避免台股單一市場風險集中度外，也可以兼顧各股市與產業的輪動機會以提升投資績效。

儘管目前金融市場漲勢強勁，台股今天終場大漲284.26點，收12,588.3點，創下歷史新高點。不過，台新銀行理財團隊也提醒，民眾仍需留意國內外金融市場風險，若投資海外股債標的，除了換匯將產生匯兌風險外，若有資本利得或利息收入將產生海外所得，也需多加留意相關風險與稅負。