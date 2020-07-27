蘇丹西達福爾省遭武裝洗劫　馬薩里特人逾60死、60傷

▲蘇丹總理哈姆杜克。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

聯合國官員26日報告，蘇丹西達福爾省發生暴力襲擊事件，造成超過60人喪生，另外60多人受傷。蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）承諾，將會派駐軍隊到動亂地區，以保障民眾安全。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）一份聲明表示，當地時間25日有約500名武裝人員攻擊西達福爾省貝達地區（Beida，音譯）的北部小鎮馬斯特里鎮（Masteri，音譯）。這些襲擊者的目標是生活在當地的馬薩里特人，他們搶劫、放火燒屋、破壞當地市場。

經過25日動亂之後，當地約有500人集結抗議，要求當局提供更多保護措施。人道事務協調廳引述馬薩里特社群成員的話報告說，除非蘇丹政府採取對應行動，否則他們不會埋葬被害者屍體。

蘇丹總理哈姆杜克保證，會儘速派遣安全軍隊到達福爾區，保護人民的安全和確保農耕季節可以正常運作。

這次的襲擊係針對和游牧的阿拉伯部落起衝突的非洲農業部落。自2003年起，蘇丹數十萬人在政府軍與叛軍之間的對抗中喪生，數百萬人被迫離開家園。人道主義事務協調辦公室在聲明中提到，「達福爾不同地區的暴力升級，導致流離失所的人數增加，破壞當地農耕，造成無數生命和經濟的損失，使得人道主義的需求增長。」