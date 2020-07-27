卡車翻覆　1.2萬瓶黑麥威士忌報銷損失千萬元

▲1.2萬瓶威士忌打翻超難清，當地出動警消協助，幸好沒有人受傷。（圖／翻攝自White Rock Fire District臉書）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國有一輛載滿威士忌的貨車，在22日清晨行經阿肯色州與密西西比州交界的第71號高速公路時翻覆。貨車載重4萬磅（約1.8萬公斤），車上約有1.2萬瓶威士忌，總價約有32.5萬美元（約台幣960萬元）。

根據《福斯新聞》報導，這輛貨車上載的酒種，是坦伯頓黑麥（Templeton Rye）威士忌，酒精濃度40%，其中有上千瓶破損，酒漿流的滿地都是。酒商經理波爾斯瑪（Kevin Boersma）打趣表示，「發生這種事真的會讓人懷疑2020年到底還會有什麼大麻煩」，真是多災多難的一年！值得慶幸的是，這場意外沒有人受傷。

▼貨車直接橫倒在馬路上。（圖／翻攝自White Rock Fire District臉書）

波爾斯瑪表示，這些坦伯頓4年黑麥威士忌從愛荷華州運來，目前估計將會損失32.5萬美元（約台幣960萬元）。有美國網友在底下打趣留言，「天啊這是我最喜歡的威士忌，讓我們默哀1分鐘」、「『酒』流成河」、「看到這篇我哭了」、「好險沒有發生在很乾燥的州」。

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