乘載「半噸肉」航行太危險！　威尼斯祭出乘船體重新規範

▲威尼斯船夫祭出新規範，限制每艘船乘載人數。（圖／路透）

實習記者陳玟婷／綜合報導

「貢多拉（Gondola）」是威尼斯特有的傳統划船工具，搭乘貢多拉漫遊在浪漫的河道上，被許多遊客列為旅遊時必做清單，不過近年來，因遊客平均體重有普遍上升的趨勢，因此船夫要求減少每艘貢多拉的承載人數，避免船隻吃水太深，導致沈船。

貢多拉在11世紀成為威尼斯最盛行的交通工具，一台貢多拉的製作需耗費大量人力與金錢，因此在當時只有貴族才擁有得起，被視為是階級的象徵。時至今日，貢多拉已經成了城市代表物，也成了體驗威尼斯風情的最佳選項。

現在想體驗貢多拉的遊客得注意了，根據《CNN》報導，威尼斯船夫們提出一項新規定：他們想減少每艘貢多拉的承載人數。新規定為每艘小型貢多拉最多承載5名乘客，而不是以前的6名；大型貢多拉的載客數也從原先的14人減少至12人。威尼斯貢多拉協會主席巴爾（Balbi）說，「在過去的十年中，遊客的體重增加了很多，比起限制上船乘客的體重，我們選擇限制人數。」

根據巴爾比（Balbi）的說法，當船上負擔過重時會導致吃水更深，使船夫更難控制船，船夫協會代表主席拉烏爾·羅沃拉托（Laoul Roveratto）也說明，「當遊客的總重量過重時，就像裝了一顆不定時炸彈」、「船體吃水過深，船上裝有半噸以上的肉是很危險的！」

這已經不是第一次因為遊客太重而祭出新規定，自從有遊客騎驢子，結果讓驢子脊椎受傷後，動保人士就不斷呼籲政府重視「動物觀光」所帶來的影響，並要求立法禁止此類情況再度發生，希臘政府2018年通過了一項法律，禁止體型過胖的遊客在聖托里尼島上騎驢，以便保護動物權利。